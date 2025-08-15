FA analiza tomar medidas contra Sebastián da Silva y no descarta aplicar el artículo 115

Analizan aplicar artículo 115 de la Constitución

Consultado al respecto, el coordinador de la bancada de senadores del FA, Daniel Caggiani, señaló en una rueda de prensa que el oficialismo está analizando hacer uso del artículo 115 de la Constitución de la República, que establece que tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados pueden “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas”.

“Nosotros estamos analizando la posibilidad de utilizar ese artículo”, subrayó Caggiani, quien sostuvo que “ir al fango, al barro, no es lo que corresponde para el Senado de la República”. Caggiani dijo que el FA pretende fijar “un límite” para las próximas instancias: “No va más así, esto no va más, no vamos a tolerar este tipo de actitudes que no solamente no corresponden con la labor parlamentaria, sino que no corresponden con construir ámbitos donde se pueda debatir los temas”, expresó.

El artículo 115 de la carta magna exige para la corrección o suspensión de un legislador una mayoría especial de dos tercios del total de componentes de la cámara en cuestión. En el Senado esto supone 21 votos, y el FA sólo tiene 17 si suma los 16 senadores y la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. No obstante, Caggiani sostuvo que “seguramente” el oficialismo lleve a cabo una acción parlamentaria para tratar el tema.