FA celebra este martes los 53 años de su primer acto masivo

Luego, Pereira fue consultado por la prensa sobre las últimas declaraciones del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que dijo que el Partido Independiente, el cual lidera, “es la pata de izquierda de la coalición” y que “este gobierno no es de derecha”, sino “de centro”.

Pereira sostuvo que este gobierno “es de derecha”, que tiene “hombres y mujeres que pertenecen al centro político y probablemente estén jugando fuera de puesto”. “La enorme mayoría de la coalición no hay duda de que es de derecha, por su base ideológica, su forma de pensar e incluso por su forma de gobernar. No es nada irrespetuoso decir eso. Eso no quiere decir que no haya wilsonistas, batllistas o, como en el caso de Mieres, gente que proviene del socialcristianismo, pero son jugadores fuera de puesto”, insistió.

Convocatoria del FA

La convocatoria del Frente Amplio para este acto, desde su página web, expresa: "En aquel emblemático momento, celebrando en la explada de la Intendencia, nuestra fuerza polítiga, gestaba el 5 de febrero del mismo año, congregó a a mutitudes en Montevideo y el General Líber Seregni pronunció un discurso histórico dando el puntapié inicial a una trayectoria imborrable en nuestra memoria colectiva.

Cada año, en esta fecha, nos reunimos para recordar aquel acontecimiento y reafirmar los principios progresistas que han guiado al Frente Amplio a lo largo de su historia. En este contexto electoral, nos convoca la acción política y la agenda nos insta a unir esfuerzos, siguendo el legado del General Líber Seregni".