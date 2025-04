Fernando Pereira aseguró que el Frente Amplio va a cumplir con el programa

“El déficit que nos dijeron que había no tiene nada que ver con lo que encontramos”, afirmó seguidamente. Y precisó que “la realidad del Uruguay que encontramos (al asumir el gobierno) no tiene nada que ver con lo que nos planteaban”.

Y precisó: ¿Esto quiere decir que el Frente Amplio se va a desdecir de su programa? No. El Frente Amplio va a cumplir con su programa, pero eso no puede pasar por no decir cual es el punto en el que encontró al Uruguay”.

Cumpliendo el programa

Más adelante sostuvo que “los cambios se van a ver a lo largo del periodo de gobierno”. Y subrayó: “¿Los va a hacer el partido Frente Amplio? No. Los va a hacer el gobierno”.

“Hallamos un país con un déficit fiscal mayor del esperado, que hace prender luces amarillas que nos hacen meditar que medidas debemos tomar primero”, agregó.

Respecto a las medidas que deberían esperar los uruguayos, Pereira dijo que se viene “una ronda de Consejos de salario, está el presupuesto, la posibilidad de ajustar políticas que ayuden a superar, por ejemplo, la falta de medicamentos en los hospitales, los tiempos de espera. Pero eso se verá a partir del año que viene cuando comience a regir el nuevo presupuesto”.

Dijo que de esa manera se irán destinando los recursos para cumplir con las prioridades y “al final del periodo se podrán ver las medidas y comparando con la realidad, seguramente se verá que el Frente Amplio cumplió”.