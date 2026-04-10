Fernando Pereira: "Lula me dijo, el faro de América Latina en este momento es Uruguay"

Solidaridad con Cuba

Pereira, quien integró una delegación del FA que visitó Cuba para expresar su solidaridad con el pueblo cubano, indicó que en la isla hay un apagón total”. Y recordó que “hace muchos años que no sucede en el Uruguay; no es que la gente diga esto es un apagón, es un apagón total del país, se apagan hasta los hospitales, la gente está operando y tiene que pasar a hacerlo con un celular; se apagan las incubadoras, porque todos esos minutos que requiere después hacer funcionar los generadores es un desastre”.

“Ningún pueblo del mundo merece lo que el pueblo cubano está padeciendo”, sentenció Pereira.

Sobre la situación interna de la isla, dijo que puede entender que “tienen dificultades; entiendo que hay descontento, entiendo que puede haber malestar, entiendo que muchos cubanos deben querer incluso que esté otro presidente. Pero no vi, no encontré ningún cubano que me dijera en ningún lugar: "Lo que quiero es que invadan este lugar; yo lo que quiero es que haya una intervención militar norteamericana" Más bien encontré todo lo contrario, incluso de organizaciones que tienen posiciones contrarias al gobierno (Miguel) Díaz Canel”.

Gobierno del Frente Amplio

Respecto al gobierno del Frente Amplio, Pereira recordó que “en el primer año de gobierno el aumento promedio de salario fue 2.2 %, casi lo mismo que en los cinco años de (Luis) Lacalle, con la diferencia de que los primeros tres años de Lacalle se perdió salario, en el cuarto se empezó a recuperar y en el quinto se llegó a este crecimiento 2%, o sea, medido los cinco años, media década perdida”.

Las jubilaciones mínimas, agregó, “crecen por encima del 5%; las jubilaciones, en general, crecen por encima del 3%” Lo que quiero decir con esto, con datos crudos, es que lo que nos comprometimos a hacer en el diálogo social, lo estamos haciendo. Estamos comprometiéndonos a que una parte importante de los trabajadores puedan volver a jubilarse a los 60 años. Vamos a promover determinadas iniciativas para que haya menor lucro en la AFAP. Vamos a hacer transferencias a la niñez como nunca antes se hicieron en el Uruguay. Estamos generando la posibilidad de empleo, 26 mil nuevos puestos de empleo. Esta es la ecuación entre los puestos que se pierden, que son tremenda noticia, y los puestos que se generan”.

Recordó que el FA puso “impuestos efectivamente a los sectores más ricos de la sociedad, las multinacionales que facturan más de 700 millones de euros por año y a todas las transacciones en el exterior del país. Que claramente el que hace transacciones en el exterior del país no es la gente pobre, son los sectores que tienen mayor capacidad adquisitiva. ¿Para qué? Para no tocar el gasto público y para poder aumentarlo. Porque encontramos un país con un déficit fiscal mil millones de dólares mayor al que esperábamos”.

No es que estemos haciendo cositas chicas, no es que estemos haciendo transformaciones menores. “Esta transformación tributaria de la que hablé es la segunda más importante en los últimos 50 años, después de la tributaria de Danilo Astori en 2008”, subrayó.

Más adelante, hizo referencia al descontento que hay en algunos sectores de la población. “El descontento no se puede ignorar, porque ignorar el descontento es caer en una desidia que un partido político no puede tener”, subrayó. Y, en consecuencia, “vamos a salir a abrazar al pueblo uruguayo, a conversar, a escucharlo, a aceptar la crítica que nos haga, a buscar las verdades que nosotros no tenemos. Y ahí probablemente se logre tener una primera aproximación a cuál es la circunstancia que estamos atravesando. Pero también sabiendo que este es el proyecto político que puede cambiar el Uruguay”.

Lula y sus dichos

En esta línea, dijo que “cuando uno habla con Lula, nos dice: el proyecto, el faro de América Latina en este momento es Uruguay. Pero en Uruguay no lo vemos así. Los uruguayos no nos autopercibimos así.

Pero no porque tengamos un problema con la izquierda uruguaya, con el Frente Amplio, sino porque estamos teniendo un problema de desconexión entre la ejecución de un gobierno que, desde mi punto de vista, está cumpliendo su programa, y lo que la gente espera que su gobierno haga”.

También se refirió a las críticas que algunos frenteamplistas le hacen al ministro de Economía, Gabriel Oddone. Tras reconocer que “es innegable que hay una tensión ideológica” con la figura de Gabriel Oddone, afirmó que ve en Oddone a “un tipo de izquierda; cuando me dicen, no tiene historia frentemplista” Historia tiene. Militaba en la FEUU desde que era un muchacho. Fue militante del Partido Socialista. No tiene 10 minutos en el Frente Amplio. Tiene más de 40 años en el Frente Amplio”.