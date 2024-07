Fossati se sumó al Partido Colorado y dijo que Ripoll tiene ideas de "izquierda casi radical"

En ese sentido, manifestó que siempre vió a la variedad "como una fortaleza" y que hay "dos modelos de país" dentro de cada uno de los bloques.

Agregó que hoy por hoy, la discusión es entre "lo viejo y lo nuevo" y que en ese sentido, el FA representa " el peor pasado". Vinculado a esto último, Ojeda dijo que Uruguay se debate "entre dos modelos de país bien antagónicos".

"Estamos convencidos de que estamos del lado que hay que estar, del lado de la libertad, del futuro, del desarrollo, en contra de reformas bolivarianas de la seguridad social, en contra de las dicotomías en la conducción económica del país, que no sabemos si es (Gabriel) Odonne o si es (Daniel) Olesker, que no tienen nada que ver", manifestó.

Además, apuntó contra los "herederos de (Eduardo) Bonomi": "Acá nosotros no queremos a (Gustavo) Leal y Charles Carrera, queremos a Zubía y Fossati".

Fossati revisó el archivo de Ripoll

A su momento de exponer, la exfiscal Fossati manifestó que es importante adaptarse "al siglo actual" y que lo importante es "que el Frente Amplio no vuelva al poder".

"Lo que tenemos que garantizar es que la unidad multicolor y la diferencia entre los multicolores luego se diluya y podamos trabajar todos juntos como se trabajó ahora o mejor, porque ya aprendimos, ya tenemos experiencia y poder hacer un cambio", manifestó.

En relación a la elección del candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado de tener como compañera de fórmula a Valeria Ripoll, Fossati dijo que cuando se supo el nombre "fue un shock general".

Tras el "shock inicial" Fossati dijo que se dedicó lunes y martes a revisar a través de las redes sociales "todas las exposiciones orales que realizó la actual candidata a vicepresidenta del partido".

En relación a Ripoll, manifestó que "nadie puede dudar que las ideas de la actual candidata a vicepresidenta del Partido Nacional Valeria Ripoll son ideas de izquierda casi radical".

En los dos días en los que se dedicó a revisar las exposiciones orales de la exsindicalista, Fossati dijo que debió haber visto "30 o 40 audios de Ripoll".

"Me convencí de que por más que yo ya tenía resuelto un camino que me era satisfactorio, no iba a poder seguirlo y transitarlo llevando adelante los principios que yo tengo por siempre",manifestó.