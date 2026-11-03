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Sociedad Malvín Norte | operativo | tiroteos

Operación Dominio II

Ministerio del Interior realizó operativo de saturación en Malvín Norte

El operativo policial fue desplegado este martes en las viviendas INVE de Malvín Norte, una zona en la que en los últimos días se produjeron varios tiroteos.

Operativo de la Policía en viviendas INVE de Malvín Norte.

Operativo de la Policía en viviendas INVE de Malvín Norte.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio del Interior desplegó en la mañana de este martes 3 de noviembre un operativo de saturación en las viviendas INVE en el barrio Malvín Norte, con la participación de más de 30 efectivos de distintas unidades de la Jefatura de Policía de Montevideo.

El procedimiento policial, denominado Operación Dominio II, se concentró en una zona del barrio que es identificado por las autoridades por una recurrente actividad delictiva, por varios episodios de intercambios de disparos de arma de fuego registrados en las últimas semanas.

Se trata de la segunda intervención policial denominada Operación Dominio, puesto que la primera se realizó tiempo atrás en el barrio Marconi. En esta oportunidad, el objetivo es identificar a los responsables de tiroteos y de ocupaciones violentas en las viviendas.

El operativo comenzó a las 9:00 hs. de este martes, con un importante despliegue policial desde la intersección de las calles Mataojo y rambla Euskalerría, que incluyó camiones blindados de la Policía, motos y patrulleros. El procedimiento ocurre horas después de que un policía de civil abatiera a uno de los dos delincuentes que le rapiñaron la moto en Malvín Norte.

Tres personas detenidas durante el operativo

Durante los controles realizados en Malvín Norte fueron detenidas tres personas: un hombre y dos mujeres.

El hombre fue detenido luego de que los efectivos le encontraran $47.540 y US$ 100, cuyo origen no pudo justificar, por lo que fue conducido a la base de Investigaciones de Zona Operacional II.

En tanto, a una de las mujeres le incautaron un arma blanca, mientras que la otra fue detenida por un presunto atentado a la autoridad.

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