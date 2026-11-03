Ministerio del Interior realizó operativo de saturación en Malvín Norte

El operativo comenzó a las 9:00 hs. de este martes, con un importante despliegue policial desde la intersección de las calles Mataojo y rambla Euskalerría, que incluyó camiones blindados de la Policía, motos y patrulleros. El procedimiento ocurre horas después de que un policía de civil abatiera a uno de los dos delincuentes que le rapiñaron la moto en Malvín Norte.

Tres personas detenidas durante el operativo

Durante los controles realizados en Malvín Norte fueron detenidas tres personas: un hombre y dos mujeres.

El hombre fue detenido luego de que los efectivos le encontraran $47.540 y US$ 100, cuyo origen no pudo justificar, por lo que fue conducido a la base de Investigaciones de Zona Operacional II.

En tanto, a una de las mujeres le incautaron un arma blanca, mientras que la otra fue detenida por un presunto atentado a la autoridad.