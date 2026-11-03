El Ministerio del Interior desplegó en la mañana de este martes 3 de noviembre un operativo de saturación en las viviendas INVE en el barrio Malvín Norte, con la participación de más de 30 efectivos de distintas unidades de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Operación Dominio II
Ministerio del Interior realizó operativo de saturación en Malvín Norte
El operativo policial fue desplegado este martes en las viviendas INVE de Malvín Norte, una zona en la que en los últimos días se produjeron varios tiroteos.