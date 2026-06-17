Fue archivada la denuncia contra la fiscal Alicia Ghione

El fiscal Enrique Rodríguez archivó hoy la denuncia contra su colega, la fiscal Alicia Ghione, cuestionada por la defensa de Gustavo Penadés por sus indagatorias en la causa por explotación y abuso sexual en contra del exsenador blanco.
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La defensa de Penadés pidió el reexamen de la denuncia tras el archivo del fiscal Gilberto Rodríguez y la Justicia, con el visto bueno de la jueza Gabriela Azpiroz, accedió.
Enrique y Gilberto Rodríguez coincidieron que no hubo delito en el accionar de Ghione
En una primera instancia, en marzo de este año el fiscal (Gilberto) Rodríguez, había resuelto archivarla al entender que no se podía probar que la fiscal fuera responsable de delitos.
Ahora, según informó en X el periodista Eduardo Preve, el fiscal Enrique Rodríguez coincidió con su colega en que no había delito en el accionar de Ghione durante la investigación contra Penadés.