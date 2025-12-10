García denunció "boicot maquiavélico" e inteligencia del MDN contra Cardama

Al comenzar su intervención García expresó que hablaría sobre la "seguridad" y sobre la necesidad de proteger "nuestro mar" frente a "la mayor amenaza a la libertad y a la democracia" que es el crimen organizado y el narcotráfico.

El senador, otrora Ministro de Defensa Nacional, hizo hincapié en que las patrullas representaban la posibilidad de reprimir y castigar el crimen. También expresó su preocupación por la seguridad del mar uruguayo, en relación a actividad productivas como la pesca y la (próximamente) prospección sísmica.

"La única solución para garantizar la seguridad" — insistió — "son las patrullas OPV".

Defensa de los Hércules

"Yo tuve oportunidad de desarrollarlo cuando siendo ministro de defensa me interpeló el Frente Amplio por la compra de los aviones Hércules" "hubo cataratas de tinta y de bytes", "miren que hablaron de los Hércules y ahora la presidencia le puso una sala VIP".

"Yo me acuerdo que cuando viajamos con el presidente Lacalle Pou a la Antártida y jugábamos al truco arriba de un cajón de herramientas ahora resulta que aquello que no querían se transformó en un avión de transporte con sala VIP presidencial". García insistió en que los aviones que "eran chatarra y no servían" fueron finalmente utilizados para muchos fines como traslados sanitarios y la propuesta de enviar en ellos ayuda humanitaria a Gaza.

Críticas a los gobiernos del Frente Amplio y a la conducción de Lazo

"A diez días de que se firme el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el primer mensaje del Uruguay va a ser rescindir un contrato con el principal socio que tiene Uruguay en Europa que es España"

Denunció "el desmantelamiento de la Armada por parte del gobierno del Frente Amplio", y que perdieron 15 años "visitando astilleros" sin comprar ningún buque. Cargó contra la ministra, por no haber siquiera planteado, según él, el tema de las OPV al inicio del gobierno porque ya querían tirar abajo la compra a Cardama.

Criticó a la ministra por haber recorrido todas las unidades del Ministerio de Defensa: "lleva 9 meses, nunca ha ido a tener un reunión institucional con la Amada Nacional".

"Se comenzó la gestión sancionando a 4 oficiales de la Armada, arrestando a rigor al comandante Jorge Wilson, dos contralmirantes arrestados, un capitán de navío por supuestas irregularidades y falta de verdad a la ministra, curiosamente cuando no era ministra, se le falta a la verdad a un jerarca que no es jerarca".

Un boicot anunciado, denuncia García

El miembro interpelante señaló que, al no existir buques OPV, los barcos "roban la pesca uruguaya" y mostró fotos de barcos brasileros pescando ilegalmente en aguas uruguayas. "Roban al lado del alambrado, cuando avistan un avión del ejército saben que tienen 24 horas para reprimir, juntan sus artes de pesca y van al otro lado del alambrado".

A penas tomamos la decisión que otros no se animaron a tomar empezó el boicot, deliberado , minucioso y políticamente pergeñado para que no se llevara adelante la compra de las OPV. Luego señaló el senador, "empezó el boicot, no solo al contrato sino para que no existieran directamente OPV".

García afirmó que la recensión del contrato "fue una acción maquiavélica", "guionada por China"; y que a pesar de estar en contra de la construcción de la OPV, el gobierno del Frente Amplio "pagó las sumas de dinero a la empresa previstas en los acuerdos".

En varias oportunidades, García hizo referencia a los militares sancionados al comienzo del mandato frenteamplista, como víctimas de una acción injusta "fueron sanciones políticas a oficiales de nuestras Fuerzas Armadas que anuncio que todas ellas van a quedar nulas, por imperio de la ley y porque el TCA, a penas abra la carátula la deja sin efecto porque fueron tomadas ilegítimamente".