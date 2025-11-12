Gobierno anunció la construcción del Hospital de la Costa con inversión millonaria

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, destacó el impacto integral del proyecto:

“Las obras de saneamiento en Atlántida implican la construcción de una nueva planta de tratamiento de efluentes, lo que nos llevará a tener mejor agua en la zona. El impacto es mucho mayor al de Atlántida solamente.”

El Hospital de la Costa: un proyecto regional

Respecto al Hospital de la Costa, el intendente Francisco Legnani detalló que se instalará en un predio de 8.000 metros cuadrados cedido por la Intendencia, ubicado estratégicamente al norte de Atlántida, en la zona delimitada por la ruta Interbalnearia, la ruta 11 y la ruta 8.

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, subrayó la relevancia regional del centro asistencial: “Este proyecto significa mucho para toda esta zona. Es el proyecto de salud de puente a puente,” refiriéndose a toda la extensión de la costa canaria.

Madurez política y cohesión departamental

El intendente Legnani calificó el día como de “felicidad mayúscula”, y enfatizó el valor del consenso político que hizo posible la inversión:

“Esto habla de la madurez política que construyeron todos los partidos políticos,” dijo Legnani, asegurando que el fideicomiso aprobado permitirá ejecutar obras de infraestructura en “todos los municipios de Canelones.”