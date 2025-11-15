Gobierno del FA duplica inversión social y lanza proyectos históricos en la Costa

El Hospital de la Costa: proyecto de salud "de puente a puente"

Uno de los anuncios centrales fue la construcción del Hospital de la Costa, un proyecto que adquiere una relevancia regional ineludible. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, subrayó su impacto: “Este proyecto significa mucho para toda esta zona. Es el proyecto de salud de puente a puente,” refiriéndose a la extensión completa de la costa canaria.

El intendente Francisco Legnani precisó la ubicación del nuevo centro asistencial, que se instalará en un predio de 8.000 metros cuadrados cedido por la Intendencia, estratégicamente situado al norte de Atlántida, en la zona delimitada por la ruta Interbalnearia, la ruta 11 y la ruta 8. Este posicionamiento busca maximizar la accesibilidad para toda la población del área.

Saneamiento y agua: inversión de 35 millones de dólares

En paralelo, se anunciaron las obras de saneamiento en Atlántida, con una inversión total de 35 millones de dólares. La financiación de estas obras se logra a través de recursos extrapresupuestales, obtenidos mediante la aprobación de un fideicomiso por parte de la Junta Departamental de Canelones.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, enfatizó el impacto integral y regional de estas obras: “Las obras de saneamiento en Atlántida implican la construcción de una nueva planta de tratamiento de efluentes, lo que nos llevará a tener mejor agua en la zona. El impacto es mucho mayor al de Atlántida solamente”.

Madurez política como pilar de la inversión

El intendente Legnani calificó el día como de “felicidad mayúscula” y destacó el amplio consenso que permitió la inversión. Resaltó que el fideicomiso fue aprobado con 28 votos a favor de 31 en la Junta Departamental, lo que evidencia la “madurez política que construyeron todos los partidos políticos”. Legnani aseguró que este instrumento financiero permitirá ejecutar obras de infraestructura en “todos los municipios de Canelones”.

Vivienda y hábitat: duplicación del presupuesto social para la población vulnerable

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, presentó los lineamientos del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025–2029 ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, revelando un compromiso financiero duplicado para atender a la población que vive en la precariedad habitacional.

Presupuesto duplicado: de $355 a $705 millones

Paseyro subrayó que la cartera duplicó el presupuesto destinado a atender la situación de la población más vulnerable, en comparación con el periodo pasado. Específicamente, el monto se incrementa de 355 a 705 millones de dólares.

En rueda de prensa posterior a su comparecencia, la ministra explicó el esfuerzo detrás de esta decisión: “El desafío de lograr un mayor presupuesto para atender a esa población es lo que nos desveló y por lo cual hicimos todos nuestros mayores esfuerzos. Por eso estamos en condiciones de decir que duplicamos el presupuesto para esa población”.

Esta significativa inyección de recursos tiene como objetivo primordial abordar la emergencia habitacional y la vulnerabilidad social, prioridades del Plan Quinquenal, que se organiza en cinco lineamientos estratégicos para la política habitacional y territorial.

Foco en precariedad y población vulnerable

El Plan Quinquenal prioriza a aquellos ciudadanos que enfrentan dificultades para acceder y permanecer en la vivienda, así como a los sectores que viven en la “precariedad habitacional”. La ministra Paseyro recordó datos alarmantes que justifican esta priorización, mencionando que en el país existen 607 asentamientos y que el 32 % de los niños, niñas y adolescentes viven en condiciones de pobreza multidimensional.

Para mitigar esta situación, la cartera de Vivienda prevé varias acciones concretas:

- Mejoras habitacionales: Se prevé concretar 3.850 mejoras habitacionales mediante intervenciones rápidas y flexibles. Estas acciones combinarán materiales, mano de obra y asistencia técnica, poniendo un foco particular en niñas, niños y adolescentes.

- Ampliación de subsidios: Se ampliarán los subsidios de alquiler y las garantías mediante redes de protección interinstitucional, estableciendo una ambiciosa meta de 5.000 subsidios a implementar.

- Intervención rural: Se contempla la intervención en el medio rural a través de Mevir, con un total de 750 acciones destinadas a mejorar la situación habitacional de los agrupamientos irregulares rurales.

- Nuevos programas: Se implementará el programa Crece desde el pie como parte de la estrategia para la emergencia habitacional.

Como se señalaba, estos anuncios del Gobierno del Frente Amplio reafirman el compromiso de gestión con un fuerte énfasis social y una estrategia de infraestructura regional necesaria, buscando impactar directamente en la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables y en el desarrollo de la costa del país.