Gobierno participará de la cumbre de jefes militares convocada por Estados Unidos

Consultada en rueda de prensa por este tema, la titular del Ministerio de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo que no es “atípico” y que es “una invitación que se hace a los jefes de Estado de los países occidentales”. “Las directivas que dimos, aceptando la invitación, es que se concurre a modo de informarnos. No me parece que esté bien –Uruguay no es una isla– que no sepamos qué está pasando y qué está pensando una de las potencias más grandes que tiene el planeta, sobre todo con los últimos sucesos que han movido el tablero geopolítico”, sostuvo.