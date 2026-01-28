Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Washington |

Washington

Gobierno participará de la cumbre de jefes militares convocada por Estados Unidos

La ministra Sandra Lazo dijo que Uruguay irá a reunión de jefes militares de 34 países en Washington “exclusivamente a escuchar lo que se va a decir”.

La ministra de Defensa del gobierno de Orsi, Sandra Lazo.

La ministra de Defensa del gobierno de Orsi, Sandra Lazo.

 Foto. Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El 11 de febrero, en Washington, capital de Estados Unidos, tendrá lugar un encuentro entre los jefes del Estado Mayor de 34 países occidentales, por iniciativa del jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Cain, según informó el portal Infobae. Entre los países que formarán parte de la reunión está Uruguay.

Consultada en rueda de prensa por este tema, la titular del Ministerio de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo que no es “atípico” y que es “una invitación que se hace a los jefes de Estado de los países occidentales”. “Las directivas que dimos, aceptando la invitación, es que se concurre a modo de informarnos. No me parece que esté bien –Uruguay no es una isla– que no sepamos qué está pasando y qué está pensando una de las potencias más grandes que tiene el planeta, sobre todo con los últimos sucesos que han movido el tablero geopolítico”, sostuvo.

Según explicó Lazo, tiene como uno de sus objetivos la coordinación de acciones frente a fenómenos como el narcotráfico y el crimen organizado, problemáticas que trascienden fronteras y requieren cooperación e intercambio de información entre las fuerzas armadas de distintos países.

Ordenes claras del mando civil

La ministra insistió con que “se va exclusivamente a escuchar qué es lo que se va a decir allí”, y hay “orden expresa, desde el mando civil, de no adherir a ningún tipo de declaración”, y “mucho menos a ningún tipo de expresiones que se puedan tomar en conjunto”. Por último, Lazo subrayó que la visión de Uruguay con respecto a la política exterior “es muy clara”, de “no injerencia, de definición pacífica de conflictos y de respetar la autonomía y la soberanía de cada uno de los pueblos”. “No tengo más que decir, con eso está todo dicho. Y con eso viaja también el jefe del Esmade (Estado Mayor de la Defensa), el general Rodolfo Pereyra”, finalizó.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar