El 11 de febrero, en Washington, capital de Estados Unidos, tendrá lugar un encuentro entre los jefes del Estado Mayor de 34 países occidentales, por iniciativa del jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Cain, según informó el portal Infobae. Entre los países que formarán parte de la reunión está Uruguay.
Washington
Gobierno participará de la cumbre de jefes militares convocada por Estados Unidos
La ministra Sandra Lazo dijo que Uruguay irá a reunión de jefes militares de 34 países en Washington “exclusivamente a escuchar lo que se va a decir”.