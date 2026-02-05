Gobierno prepara rescisión del contrato con el Astillero Cardama

A Cardama todavía le quedan unos días de plazo para responder a la notificación, pero el Poder Ejecutivo considera difícil que puedan levantar las observaciones, cosa que no intentó en otras instancias del diferendo.

Orsi regresará a Uruguay a comienzos de la semana próxima y se tomará la decisión final.

Gobierno no habilitó nuevos pagos

El gobierno de Yamandú Orsi tomó la decisión hace unos días de no habilitar el pago correspondiente al tercer hito en la construcción de las patrullas oceánicas (OPV) luego de que la empresa Francisco Cardama S.A. no cumpliera con los compromisos asumidos en el plazo establecido por contrato.

El pago que no se ejecutará correspondía al 20% del total del costo de la primera OPV; un monto significativo que endureció los controles y la rigurosidad en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato entre el Estado uruguayo y la empresa.

El Poder Ejecutivo resolvió no habilitar el pago por el tercer hito del proyecto luego de que el astillero ubicado en Vigo no acreditara la disponibilidad de los motores (Caterpillar) del primer buque, según confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a Portal Marítimo; un hito clave en el esquema de avance de las obras, y por con ende del cronograma de pagos establecido.

La continuidad o no de los pagos a Cardama es una de las polémicas en torno a la disputa del Estado uruguayo con el astillero gallego.

Si bien la fecha para la acreditación de los motores está pautada para el 15 de febrero, el astillero debía dar cuenta de la disponibilidad de los mismos para su instalación antes del 14 de enero —estipulado en la carta de crédito—, de modo que alcanzaran los tiempos para su colocación efectiva en la embarcación correspondiente.