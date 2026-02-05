Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Patrullas Oceáncias

Gobierno prepara rescisión del contrato con el Astillero Cardama

La decisión decisión final la tendrá el presidente de la República Yamandú Orsi a su regreso de la visita oficial a China.

Gobierno sigue firme en la rescisión del contrato con Cardama.

Gobierno sigue firme en la rescisión del contrato con Cardama.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El gobierno prepara la rescisión del contrato con el Astillero Cardama, después de notificarlo sobre lo que entiende son diversos incumplimientos del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas. Salvo que ocurra algo extraño, la decisión será activada por el presidente Yamandú Orsi, una vez que regreso de su gira por China.

El Ministerio de Defensa dio vista a Cardama la semana pasada de la auditoria que solicitó a Bureau Veritas, una empresa certificadora, cuyas conclusiones cuestionan aspectos del proceso de construcción de las patrullas, según publica este jueves Búsqueda. Apuntan, entre otras cosas, a retrasos en la construcción e incumplimiento de procedimientos que debía desarrollar en Uruguay.

En el gobierno entienden que esos problemas, más los identificados en las garantías que presentó Mario Cardama para lograr la puesta en marcha del acuerdo, por un total de 82 millones de euros, le dan al Estado las herramientas suficientes para gatillar la rescisión del contrato.

A Cardama todavía le quedan unos días de plazo para responder a la notificación, pero el Poder Ejecutivo considera difícil que puedan levantar las observaciones, cosa que no intentó en otras instancias del diferendo.

Orsi regresará a Uruguay a comienzos de la semana próxima y se tomará la decisión final.

Gobierno no habilitó nuevos pagos

El gobierno de Yamandú Orsi tomó la decisión hace unos días de no habilitar el pago correspondiente al tercer hito en la construcción de las patrullas oceánicas (OPV) luego de que la empresa Francisco Cardama S.A. no cumpliera con los compromisos asumidos en el plazo establecido por contrato.

El pago que no se ejecutará correspondía al 20% del total del costo de la primera OPV; un monto significativo que endureció los controles y la rigurosidad en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato entre el Estado uruguayo y la empresa.

El Poder Ejecutivo resolvió no habilitar el pago por el tercer hito del proyecto luego de que el astillero ubicado en Vigo no acreditara la disponibilidad de los motores (Caterpillar) del primer buque, según confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a Portal Marítimo; un hito clave en el esquema de avance de las obras, y por con ende del cronograma de pagos establecido.

La continuidad o no de los pagos a Cardama es una de las polémicas en torno a la disputa del Estado uruguayo con el astillero gallego.

Si bien la fecha para la acreditación de los motores está pautada para el 15 de febrero, el astillero debía dar cuenta de la disponibilidad de los mismos para su instalación antes del 14 de enero —estipulado en la carta de crédito—, de modo que alcanzaran los tiempos para su colocación efectiva en la embarcación correspondiente.

Dejá tu comentario

Te puede interesar