Gobierno presentará Plan Nacional de Seguridad con más de 100 medidas

Un enfoque integral y basado en evidencia

El ministro Negro definió el plan como un proyecto de Estado que trasciende la gestión policial. "Un plan de seguridad no puede consistir solamente en el desempeño del Ministerio del Interior; debe contar con la participación de todo el Estado y la sociedad", afirmó el jerarca, subrayando que el proceso de elaboración contó con el aporte de 79 instituciones, incluyendo sindicatos, cámaras empresariales y universidades.