Gobierno presentará Plan Nacional de Seguridad con más de 100 medidas

Tras el Consejo de Ministros de este lunes, el titular del Ministerio del Interior, Carlos Negro, anunció el despliegue del nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública, una hoja de ruta ambiciosa que integra siete ejes temáticos y más de 100 medidas concretas diseñadas para transformar la seguridad del país en la próxima década.
El documento final será presentado formalmente el próximo lunes 16 de marzo ante el Gabinete de Seguridad —integrado por ocho ministerios y la Presidencia— para luego ser comunicado a la ciudadanía en conferencia de prensa.
Un enfoque integral y basado en evidencia
El ministro Negro definió el plan como un proyecto de Estado que trasciende la gestión policial. "Un plan de seguridad no puede consistir solamente en el desempeño del Ministerio del Interior; debe contar con la participación de todo el Estado y la sociedad", afirmó el jerarca, subrayando que el proceso de elaboración contó con el aporte de 79 instituciones, incluyendo sindicatos, cámaras empresariales y universidades.
Ejes de acción y prioridades operativas
El plan se cimenta sobre 79 acciones principales que se traducen en más de un centenar de intervenciones técnicas. Tras cinco rondas de debate técnico finalizadas en diciembre de 2025, se han establecido cinco áreas críticas de atención inmediata:
Homicidios (con énfasis en la prevención).
Violencia de género y contra niños y adolescentes.
Control de armas de fuego y municiones.
Lucha contra el narcotráfico.
Combate al ciberdelito y fraudes informáticos.
Innovación en el despliegue: PADO y Plan Más Barrio
Dentro de las reformas operativas, el ministro destacó la evolución del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), que está siendo reformulado hacia un modelo de "policiamiento inteligente" específicamente orientado a la reducción de homicidios.
Asimismo, reafirmó la importancia del Plan Más Barrio, liderado por el Ministerio de Vivienda, como un eje fundamental para la recuperación del tejido social en zonas críticas, demostrando la transversalidad de la nueva estrategia gubernamental.