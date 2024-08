Gómez no modificará resolución de Ferrero y no habrá pericia al celular de Astesiano

Gómez afirmó que con fecha 19 de julio la fiscal subrogante rechazó el recurso pero él no vio los argumentos por los cuales rechazó la solicitud de la pericia al celular de Astesiano. El escrito de Flores había sido presentado el 17 de julio.

Gómez recibió a Flores

Este jueves el fiscal Gómez, que regresó de la licencia médica y estará hasta el 31 de agosto en que se retirará, recibió a la fiscal Flores por varios temas del trabajo de la Fiscalía. El fiscal de Corte dijo que el tema de la pericia no estuvo en la conversación. "Ni me lo plantearon ni me presentaron nada", dijo Gómez.

Según publica este viernes El Observador, Ferrero fundó su rechazo en que sería la cuarta pericia que se haría al celular ya que había sido analizado tres veces antes. Argumentó que Astesiano está condenado y no surgía claro a quien se pretende investigar e imputar. Además se explicó que "no existe protocolo para la cadena de custodia para el traslado del celular al exterior" y el costo resulta demasiado elevado.

La fiscal Flores le había solicitado a Gómez anteriormente en forma verbal la posibilidad de hacer una pericia al celular de Astesiano en el exterior para recuperar los chats del excustodio condenado con el presidente Luis Lacalle Pou que fueron borrados del teléfono.