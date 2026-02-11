"Histórico" convenio colectivo suscrito por Interior y la Unión de Sindicatos Policiales

* Condiciones laborales: el Ministerio del Interior se comprometió a acompañar las gestiones administrativas y facilitar la información pertinente con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de la condición de insalubridad del trabajo del personal del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

* Asimismo, se acordó la creación de una Comisión sobre Incapacidad y Junta Médica, con proyección a la modificación del artículo 10 de la Ley N.º 18.405, a efectos de analizar y proponer mejoras en la normativa vigente.

* Otro de los puntos acordados refiere al alivio financiero, comprometiéndose el Ministerio del Interior a trabajar en la instrumentación de mecanismos que permitan atender esta problemática.

* Finalmente, el acuerdo contempla aspectos vinculados a la licencia gremial, así como acciones de prevención, sensibilización y abordaje integral de la violencia basada en género dentro del ámbito laboral policial.

Acuerdo "histórico"

Negro se refirió al trabajo en conjunto que vienen realizando junto a los sindicatos, de manera silenciosa y sostenida para mejorar la calidad de vida de los funcionarios. Resaltó que “este convenio histórico, el primero que se firma en un ámbito tripartito, es el resultado de ese compromiso. Estamos apoyando a la Policía con acciones concretas y no con dichos o promesas”.

Castillo destacó el trabajo que realizó el Ministerio del Interior junto al Sindicato Policial y afirmó que este acuerdo es un hito “por haber tenido por primera vez en esta ronda la llegada de la firma de un acuerdo por consenso entre los gremios de la actividad pública en su conjunto antes de que el presupuesto fuera remitido al Parlamento”.

La Presidenta del Sindicato Policial, Patricia Noy, coincidió en que la firma del convenio es un hecho histórico para poder continuar las negociaciones, pero advirtió: “Esto es un escalón, no lo tomamos como un techo, es un piso de cara a los consejos de salario”.