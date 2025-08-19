Hoy se interpela "el futuro del agua", afirman desde Movus

Lejos de anularlo, se anuncia que se pretende mantenerlo, modificando su objeto, para que las empresas adjudicatarias del proyecto Neptuno sean ahora adjudicatarias de otras obras en otra localización. Eso definitivamente atenta contra la seguridad jurídica del Uruguay.

Consideramos contrario al interés nacional que para esa modificación se diga que se mantendrán las condiciones de pago por disponibilidad y mantenimiento que aseguran a las empresas constructoras cobrar por las obras más de tres veces su valor. Esta condición es inaceptable y difícil de entender, viendo los informes presentados sobre la situación económica y financiera de OSE disponibles en la versión taquigráfica de la comparecencia OSE en el Parlamento.

No se necesita ahora una nueva potabilizadora en el Santa Lucía

Desde Movus y otros movimientos entendemos que no se justifica incrementar la capacidad de potabilización de Aguas Corrientes con una nueva potabilizadora que volcaría agua a un sistema metropolitano que demanda del río y potabiliza correctamente casi 600.000 metros cúbicos de agua diarios de los que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, sólo se factura el 35%, unos 220.000 metros cúbicos.

En el sistema metropolitano de Montevideo el 65% del agua demandada al río Santa Lucía, unos 400.000 metros cúbicos, se pierden por pérdidas de la red o se utilizan mediante conexiones que no se facturan.

Desde Movus entendemos que los recursos que se pretende comprometer para el pago de esa potabilizadora estarían mejor utilizados en el control y reparación de las redes lo que supone reducir la demanda de agua sobre el río, los costos de potabilización y que la OSE cobre por el agua que potabiliza generando capacidad financiera para el pago directo de las futuras obras del sistema.

Sólo en Montevideo OSE pierde de facturar 120 millones de dólares anuales".