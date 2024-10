Inauguraron los nuevos escáneres del puerto de Montevideo

La operativa con los tres escáneres nuevos

Respecto de la nueva operativa, Borgiani expresó que antes de esta inauguración, se podían escanear unos 100 contenedores al día. Ahora, con estas incorporaciones, “lo que determinemos escanear lo vamos a escanear”, y destacó que los escáneres funcionarán “24/7”.

Desde Aduanas estiman que los nuevos aparatos permitirán escanear unos 80 contenedores por hora. El jerarca manifestó que el proceso de escaneo de un contenedor insumirá entre 15 y 20 segundos, por lo que “en un minuto está todo el proceso pronto”.

El titular de Aduanas dijo que hasta ahora el puerto contaba "con un solo escáner, del 2007", y agregó que “como director de Aduanas siento un enorme orgullo por esta concreción. Que nadie dude que la prioridad es el combate al narcotráfico. Nunca me tembló la mano ni me va a templar para combatir el narcotráfico. No voy a permitir que nadie diga que no es así".

Borgiani destacó que “los escáneres no son todo” en el combate al narcotráfico, pero como “no se pueden abrir todas las cargas, lo mínimo que podemos hacer es escanear la mayor cantidad posible”.