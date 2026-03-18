Luego de lo ocurrido el sábado pasado cuando dos funcionarias fueron tomadas como rehenes por dos reclusos en el Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa) el presidente del directorio, Jaime Saavedra, habló visiblemente molesto ante las cámaras: “Hubo dos adolescentes, delincuentes de poca monta, que no sé quién se creen que son, que cometieron en diez minutos todo tipo de delitos, y el directorio y este presidente, que no les tiene miedo, va a tomar todas las decisiones para que se agrave la pena que tienen y que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que tienen que tener”.
Toma de rehenes
Inisa: Orsi respaldó planteo de Saavedra y buscarán reformas legales
Gobierno busca que delincuentes con causas como mayores de edad no vayan al Inisa, lo que implicaría modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia.