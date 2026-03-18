Inisa: Orsi respaldó planteo de Saavedra y buscarán reformas legales

Tema a corregir

El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema que ya había sido identificado años atrás y que, ni bien asumió Saavedra en esta administración, lo ponderó como uno de los principales temas a corregir. El jerarca aseguraba que los adultos, generan un problema incluso logístico, dado que la propuesta de la institución está ajustada a adolescentes, y no tenía nada para ofrecer a adultos, que, además, tienen otros intereses, y otras necesidades.

A última hora, Saavedra también conversó con el ministro del Interior, Carlos Negro, quien había estado en contacto con Orsi por este episodio. Los jerarcas ya coordinaron para esta semana un primer encuentro de una comisión entre la Prosecretaría de Presidencia -que estará representada por el abogado Martín Fernández-, y los mismos Negro y Saavedra junto a sus asesores jurídicos.

El violento episodio del centro en Bulevar Artigas y Cufré llegó también al gabinete de seguridad de este lunes, donde ministros y jerarcas de Presidencia reunidos en la Torre Ejecutiva fueron contestes en que se debe elaborar un proyecto de ley que resuelva la situación. "No parece razonable que una persona que se fugó del Inisa pase tiempo en el Comcar y luego vuelva al Inisa", dijeron en Torre Ejecutiva.

Aunque el tema recién comienza a analizarse en el Poder Ejecutivo, dentro del Inisa ya marcan una serie de artículos del Código de la Niñez y de la Adolescencia que podrían modificarse.