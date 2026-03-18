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Política Jaime Saavedra | Orsi |

Toma de rehenes

Inisa: Orsi respaldó planteo de Saavedra y buscarán reformas legales

Gobierno busca que delincuentes con causas como mayores de edad no vayan al Inisa, lo que implicaría modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia.

El presidente del Inisa, Jaime Saavedra.

El presidente del Inisa, Jaime Saavedra.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
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Luego de lo ocurrido el sábado pasado cuando dos funcionarias fueron tomadas como rehenes por dos reclusos en el Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa) el presidente del directorio, Jaime Saavedra, habló visiblemente molesto ante las cámaras: “Hubo dos adolescentes, delincuentes de poca monta, que no sé quién se creen que son, que cometieron en diez minutos todo tipo de delitos, y el directorio y este presidente, que no les tiene miedo, va a tomar todas las decisiones para que se agrave la pena que tienen y que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que tienen que tener”.

El jerarca también llamó a cambiar “otra cosa que tenemos que pensar un poquito”. “Uno de los protagonistas es un muchacho que estaba con medidas cautelares en el Comcar y que por una norma, que entendemos que tiene que ser revisada, como no se terminó de probar su participación en su delito como mayor y tenía un saldo pendiente, viene para el Inisa. (...) Esto se lo explico a mi nietita de dos años y lo va a entender, porque ese chiquilín que sale del Comcar no puede terminar en el Inisa en ningún caso por un saldo pendiente”.

Esa misma noche de sábado, el presidente Yamandú Orsi llamó a Saavedra para expresarle su respaldo y enviarle un saludo a las funcionarias agredidas. El mandatario, que había oído las declaraciones del titular del Inisa, le dijo que era la oportunidad de crear una comisión para estudiar las reformas legales necesarias.

Tema a corregir

El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema que ya había sido identificado años atrás y que, ni bien asumió Saavedra en esta administración, lo ponderó como uno de los principales temas a corregir. El jerarca aseguraba que los adultos, generan un problema incluso logístico, dado que la propuesta de la institución está ajustada a adolescentes, y no tenía nada para ofrecer a adultos, que, además, tienen otros intereses, y otras necesidades.

A última hora, Saavedra también conversó con el ministro del Interior, Carlos Negro, quien había estado en contacto con Orsi por este episodio. Los jerarcas ya coordinaron para esta semana un primer encuentro de una comisión entre la Prosecretaría de Presidencia -que estará representada por el abogado Martín Fernández-, y los mismos Negro y Saavedra junto a sus asesores jurídicos.

El violento episodio del centro en Bulevar Artigas y Cufré llegó también al gabinete de seguridad de este lunes, donde ministros y jerarcas de Presidencia reunidos en la Torre Ejecutiva fueron contestes en que se debe elaborar un proyecto de ley que resuelva la situación. "No parece razonable que una persona que se fugó del Inisa pase tiempo en el Comcar y luego vuelva al Inisa", dijeron en Torre Ejecutiva.

Aunque el tema recién comienza a analizarse en el Poder Ejecutivo, dentro del Inisa ya marcan una serie de artículos del Código de la Niñez y de la Adolescencia que podrían modificarse.

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