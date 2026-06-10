Inversión histórica: Hospital Pereira Rossell inaugura 16 modernas unidades de cuidados moderados

El Hospital Pereira Rossell dio un paso clave en el fortalecimiento de su red asistencial con la inauguración de 16 unidades de cuidados moderados en el segundo piso de su emblemático establecimiento. El proyecto demandó una inversión de 100 millones de pesos por parte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado destinados al fortalecimiento de los recursos humanos, a los que se sumaron más de tres millones setecientos mil pesos para la incorporación de equipamiento técnico de alto nivel. El acto protocolar contó con la participación de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, y el director del centro hospitalario, Gustavo Giachetto.
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Durante la actividad, la ministra Lustemberg destacó que estas obras forman parte de un plan estratégico integral que busca robustecer tanto la infraestructura hospitalaria como la red del primer nivel de atención. La secretaria de Estado subrayó que el objetivo fundamental de esta intervención es asegurar condiciones dignas para los niños y sus familias durante su permanencia en el sistema, además de proveer entornos de trabajo adecuados y calefaccionados que jerarquicen la labor del personal de enfermería, lo que impacta de forma directa en la calidad de la asistencia.
Un hito en infraestructura, confort y dignidad asistencial
Por su parte, Álvaro Danza enfatizó que la mejora en las condiciones edilicias es una prioridad clave para dignificar la atención y optimizar el entorno laboral de los funcionarios. El jerarca recordó que, al asumir la gestión, el actual directorio constató un marcado deterioro en diversas instalaciones del prestador público, lo que motivó el diseño de un plan de acción nacional para revertir la situación. En ese sentido, explicó que las nuevas salas de internación representan el primer hito de estas características en la región sur, alineándose con las prioridades del Gobierno de atender las necesidades de la infancia y de los sectores más vulnerables.
El diseño de las 16 nuevas unidades se ejecutó bajo estrictos criterios de confort y seguridad, consolidando un cambio profundo en el modelo de gestión del hospital. El director Gustavo Giachetto detalló que las instalaciones climatizadas incorporan baños individuales, un servicio que resulta inédito para estas salas, junto con espacios específicos para el personal médico y una nueva zona recreativa. Esta renovación resulta fundamental para optimizar la capacidad de respuesta del centro de referencia nacional de cara a la alta demanda asistencial que caracteriza al período invernal.
Continuidad del plan de obras en el centro hospitalario
La modernización del Pereira Rossell continuará en los próximos dos meses con varios proyectos que se ejecutan de manera simultánea. Entre ellos destaca el acondicionamiento de las salas de cuidados moderados de recién nacidos, un área históricamente postergada que permitirá fortalecer la atención de pacientes con patologías respiratorias de forma permanente. Asimismo, se encuentran en fase avanzada las obras de refacción en la sala de ginecología, que requirieron una inversión de 17 millones de pesos, y la remodelación integral del policlínico de la planta baja, un proyecto de 18 millones de pesos que agilizará la atención ambulatoria en el corto plazo.
Compromiso con la descentralización sanitaria en el interior
Además del impacto local de estas inauguraciones, las autoridades ratificaron la fuerte impronta de descentralización que mantiene la gestión de ASSE para asegurar la equidad en todo el territorio nacional. Como parte de esta estrategia, Danza repasó las recientes intervenciones del organismo en el interior del país, que incluyen la implementación de servicios de cuidados paliativos en Florida, la expansión de la salud rural en Artigas y la instalación de tomógrafos de alta complejidad en los departamentos de Paysandú y Salto, este último sumando además reformas en su farmacia hospitalaria para garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad.
Como próximo paso en esta red de fortalecimiento del interior profunda, se adelantó la instalación de un Centro de Terapia Intensiva neonatal en el Hospital de Rivera, el cual contará con el respaldo técnico y académico de las cátedras de la Facultad de Medicina. Con este conjunto de acciones, el prestador público de salud reafirma un modelo que combina la máxima especialización en la capital con una cobertura equitativa y accesible en cada rincón del país.