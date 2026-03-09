Se asoma el otoño: lunes ventoso, nuboso y con marcado descenso térmico

Uruguay transita una jornada marcada por la nubosidad y la persistencia de vientos moderados a fuertes, consolidando un patrón de tiempo estable pero fresco, propio de la transición estacional. Tras el ingreso de una masa de aire con características típicas del otoño, las autoridades meteorológicas descartan precipitaciones significativas para el inicio de esta semana en la mayor parte del territorio.
El reporte de Inumet: Fresco y nuboso
Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), este lunes 9 de marzo presenta una jornada de cielos nubosos con períodos de cubierto. En el área metropolitana, las temperaturas oscilan entre una mínima de 15°C y una máxima de 24°C. La visibilidad se mantiene en 15 km con una humedad promedio del 75%.
Para el interior del país, las temperaturas máximas son ligeramente superiores:
-
Noroeste (Artigas, Salto): Máximas de hasta 27°C.
Este (Maldonado, Rocha): Máximas de 25°C con presencia de neblinas matinales.
Suroeste: Jornada algo nubosa con máximas de 28°C.
MetSul: Masa de aire frío brinda alivio térmico
El observatorio brasileño MetSul destaca que Uruguay se encuentra bajo la influencia de una masa de aire frío de "gran intensidad para la época", aunque sin características invernales. Este fenómeno ha permitido un alivio térmico tras jornadas de calor intenso a principios de mes, generando noches frescas y días agradables. Se advierte por inestabilidad remanente en el litoral norte, donde podrían ocurrir lluvias aisladas.
Windguru: Alerta para la costa por rachas de viento
Para los navegantes y deportistas náuticos, el portal Windguru reporta vientos sostenidos del sector Este y Noreste de entre 20 y 40 km/h. Se prevén rachas de hasta 50 km/h en la franja costera de Montevideo y Canelones durante la tarde y noche, lo que generará un oleaje moderado en el Río de la Plata.