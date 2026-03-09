Se asoma el otoño: lunes ventoso, nuboso y con marcado descenso térmico

Noroeste (Artigas, Salto): Máximas de hasta 27°C.

Este (Maldonado, Rocha): Máximas de 25°C con presencia de neblinas matinales.

Suroeste: Jornada algo nubosa con máximas de 28°C.

MetSul: Masa de aire frío brinda alivio térmico

El observatorio brasileño MetSul destaca que Uruguay se encuentra bajo la influencia de una masa de aire frío de "gran intensidad para la época", aunque sin características invernales. Este fenómeno ha permitido un alivio térmico tras jornadas de calor intenso a principios de mes, generando noches frescas y días agradables. Se advierte por inestabilidad remanente en el litoral norte, donde podrían ocurrir lluvias aisladas.

Windguru: Alerta para la costa por rachas de viento

Para los navegantes y deportistas náuticos, el portal Windguru reporta vientos sostenidos del sector Este y Noreste de entre 20 y 40 km/h. Se prevén rachas de hasta 50 km/h en la franja costera de Montevideo y Canelones durante la tarde y noche, lo que generará un oleaje moderado en el Río de la Plata.