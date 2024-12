Jorge Díaz acusó a Nacho Álvarez de difundir falsedades sobre su vínculo con Mutio

El exfiscal también criticó que el periodista no rectificara de inmediato su afirmación, señalando que “se está demorando la rectificación bajo la excusa de que no tiene el documento y que, como es Navidad, no puede obtenerlo”. Además, enfatizó: “Nunca vio el documento con mi firma por la sencilla razón de que no existe y tampoco me llamaron para corroborarlo. Se afirmó un hecho falso sin la más mínima verificación previa”.