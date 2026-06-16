La economía creció 0,9% en el primer trimestre y muestra signos de recuperación

El crecimiento interanual del 0,9% se descompone en un avance de 0,5% del Valor Agregado Bruto (VAB) a precios básicos y un incremento de 3,8% de los impuestos netos de subvenciones sobre los productos.

Lo que subió

Desde el enfoque de la producción, los sectores que más empujaron fueron: Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones (+2,2%), Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas (+1,4%) y Servicios financieros (+3,1%).

En el caso de transporte y comunicaciones, el crecimiento se explicó tanto por la suba de los servicios de telecomunicaciones como por los servicios de tecnologías de información, estos últimos impulsados por la demanda externa. En las actividades de transporte se destacó el incremento de los servicios postales y de las actividades auxiliares del transporte.

En comercio, el impulso vino de los servicios comerciales al por mayor y al por menor, particularmente los vinculados al comercio exterior de granos y a las importaciones de combustibles, carne, vehículos y otros bienes durables para consumo. Los servicios de alojamiento y gastronomía se mantuvieron en niveles similares al año anterior.

En servicios financieros, creció tanto el Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) como los servicios financieros excepto SIFMI y los seguros, con la expansión del SIFMI explicada por el mayor mercado de intermediación financiera en moneda nacional.

La industria manufacturera también aportó, con un alza de 1,3% impulsada por la elaboración de jarabes y concentrados, la fabricación de productos de panadería y confitería y las industrias químicas, aunque con incidencias negativas de la refinación de petróleo y la industria frigorífica.

Lo que bajó

El valor agregado de Agropecuario, Pesca y Minería cayó 3,7% interanual, con la actividad agrícola como la más afectada por la reducción en la producción de arroz y soja. La actividad pecuaria también cayó por la menor extracción de ganado vacuno, parcialmente compensada por un incremento en la remisión de leche a plantas. En contraste, el valor agregado silvícola creció, impulsado por la mayor demanda de exportación de rolos y, en menor medida, por la demanda de la industria procesadora de madera.

La Construcción registró una caída de 3,4%, explicada por la menor inversión en otras construcciones, principalmente proyectos de vialidad, obras portuarias y líneas de comunicación, y por un menor dinamismo en la construcción de edificios.