BROU y ANEP suscribieron compromiso para pago de Becas Butiá

La propuesta es promovida por la ANEP, BROU, Banco de Previsión Social (BPS), CEIBAL, Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

La beca se entregará en pagos mensuales, y su monto dependerá del nivel educativo que se curse. En 2026, para estudiantes de educación Media Básica, se otorgarán becas por un monto anual total de $ 13.000, mientras que para la educación Media Superior se entregarán becas totales de $ 17.000 a estudiantes de 1°, de $ 21.000 a quienes cursen 2° y de $ 25.000 a estudiantes de 3°.

A los efectos de cumplir con el otorgamiento de esta prestación económica, la ANEP solicitó al BROU su participación como agente de pago, a partir de la apertura de cuentas bancarias a nombre de los estudiantes beneficiarios de las Becas o de los representantes legales informados por la ANEP, en caso de corresponder, donde se depositará el monto correspondiente.

En este sentido, el convenio habilitará al BROU a disponibilizar las Becas Butiá a los estudiantes beneficiarios a través de créditos en cuentas bancarias creadas para tales efectos.