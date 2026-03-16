La semana próxima presentan el Plan de Seguridad; algunas medidas ya están en curso

Medidas en marcha

Sobre las acciones en curso, Negro puntualizó en el “policiamiento focalizado” en algunas zonas de Montevideo durante 2025, medida que llevó a la rebaja “más importante desde la pandemia a la fecha” en materia de homicidios, según expresó.

_Y3A631811616 Orsi y Negro en el Gabinete de Seguridad. Presidencia

“El concepto general que guía todo el Plan de Seguridad es crear un modelo uruguayo de seguridad pública, una forma de combatir el delito y mejorar los niveles de seguridad del país, que no sea a través de recetas autoritarias o que no se pueda implementar en un país republicano y democrático como el nuestro”, enfatizo Negro.

Consejo de Ministros

Adelantó que este plan se entregará en el próximo Consejo de Ministros, luego a los presidentes de los partidos políticos y, finalmente, se realizará la presentación pública.

Para impulsar esta estrategia de pacificación y desarrollo urbano, avanzamos junto a todos los partidos políticos en un plan nacional de seguridad pública Para impulsar esta estrategia de pacificación y desarrollo urbano, avanzamos junto a todos los partidos políticos en un plan nacional de seguridad pública

Además del mandatario y el ministro Negro, formaron parte de la reunión el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el prosecretario, Jorge Díaz; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim.

También estuvieron presentes los secretarios de Estado que integran el Gabinete de Seguridad Pública, los ministros de Defensa Nacional, Sandra Lazo; de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; de Educación y Cultura (interina), Gabriela Verde; de Vivienda, Tamara Paseyro, y de Trabajo, Juan Castillo. También participó de la reunión el subsecretario de Defensa Nacional, Joel Rodríguez.