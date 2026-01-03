Lacalle Pou se jacta de su coherencia contra Maduro y habla de la "libertad" de Venezuela

El expresidente Luis Lacalle Pou reapareció este sábado con un mensaje en sus redes sociales. Lo hizo para hablar bien de si mismo. Y de su "coherencia ayer, hoy, mañana", y siempre digamos. También para sacar pecho de su aguda visión política contra "el dictador Maduro" al que condenó una vez más. Lo que no condenó fue el ataque armado contra un país latinoamericano, contra la soberanía de un Estado, ni contra el uso de la fuerza para intimidar a un pueblo hermano.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Luis, el anti Maduro
"Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados", dijo Lacalle Pou y criticó a los "aliados" de Venezuela.
"No dudé en hablar frente a él y sus “aliados”. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción", recordó. "Falla la comunidad internacional. Fallan los resortes para proteger los derechos humanos. Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede", agregó el líder del herreismo.
"No justifico la intervención armada. La pregunta es: hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? Hasta cuando tantos iban a callar o mirar para el costado?", concluyó el coherente expresidente.