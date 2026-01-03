Lacalle Pou se jacta de su coherencia contra Maduro y habla de la "libertad" de Venezuela

El expresidente Luis Lacalle Pou reapareció este sábado con un mensaje en sus redes sociales. Lo hizo para hablar bien de si mismo. Y de su "coherencia ayer, hoy, mañana", y siempre digamos. También para sacar pecho de su aguda visión política contra "el dictador Maduro" al que condenó una vez más. Lo que no condenó fue el ataque armado contra un país latinoamericano, contra la soberanía de un Estado, ni contra el uso de la fuerza para intimidar a un pueblo hermano.