¿Lacalle Pou tiene "entre ceja y ceja" a TV Ciudad?

Mientras formulaba la pregunta, Lacalle Pou dijo: “Creo que no tenés toda la información correcta”. Y agregó: “Creo que tenés una información un poco sesgada o equivocada porque yo fui invitado al G20”.

¿Y por qué no fue?

Albez se corrigió y le preguntó por qué no asistió. Ante esto, el presidente no perdió la oportunidad para ironizar: “¿Vos decís que estaba esperando todo el mundo mi discurso en el G20? ¿No durmieron?”.

Y siguió: “Obviamente si es una cumbre del Mercosur, una cumbre de la Celac o una de esas yo participo. Tenía cosas que hacer acá, última semana de campaña electoral, tenía que estar con algunas inauguraciones y me pareció oportuno”.

No fue la primera vez

Los más memoriosos seguramente recordarán que en la cobertura periodística de la primera vuelta electoral, el 27 de octubre, ocurrió un incidente similar y con los mismos protagonistas.

La historia fue así. En una ronda con los periodistas, Lacalle Pou enumeraba una serie de logros, de aspectos de su gestión con los que estaba conforme.

Entonces la periodista le planteó que no dijo nada sobre la pobreza infantil (“Que no haya tanta infancia pobre”). Y él le dijo: “¿Me dejás terminar? […] Los estaba extrañando”.

Albez no desaprovechó la oportunidad: “Es la primera vez que le pregunto, que tengo el honor”.

¿Te acordás de octubre?

Este domingo, cuando Lacalle Pou salió del local de votación y se reunió con los periodistas allí apostados, se encontró con la periodista, le dijo que la recordaba de aquél cruce en octubre. En este encuentro, Lacalle le hizo un gesto sobre su peinado y Albez le recordó que lo tuvo también el 24 de octubre.

Para salir de la situación, él de dijo: “Me acuerdo de la pregunta, no me acordaba del look”. Ella lo invitó a “limar asperezas” y él, con gesto de caballero, le respondió que no había ninguna aspereza.