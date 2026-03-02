Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Lacalle Pou |

Hemos avanzado

Pereira: "Fue un buen año de gobierno pero no hemos sintonizado bien con la sociedad"

El presidente del FA recordó que “se crearon 26.000 puestos de trabajo” y “el salario aumentó 2,2%”, es decir, “lo mismo que aumentó en el período de Lacalle Pou".

El presidente del FA, Fernando Pereira.

El presidente del FA, Fernando Pereira.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Este domingo se cumplió el primer año de gobierno encabezado por Yamandú Orsi, y el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, salió en defensa de la actual administración.

El presidente Orsi hablará este lunes ante la Asamblea General haciendo un balance del primer año y proyectando lo que ocurrirá en 2026. No fue un arranque sencillo, con varios temas arriba de la mesa para solucionar, caso Caja de Profesionales, Casmu y Cardama entre otros.

El presidente de la coalición izquierda, Fernando Pereira, catalogó el intercambio con la sociedad como “un tema pendiente”. “Fue un buen año de gobierno, [en el] que naturalmente no hemos sintonizado bien con la sociedad. Es un tema pendiente, pero no quiere decir que no se haya avanzado”, manifestó en rueda de prensa.

Según Pereira, el gobierno encabezado por Orsi es “un gobierno de izquierda” que “cumple”. “Cumple a partir de la ley de presupuesto y de todo lo que va a brindar a la infancia, [como] el Bono Crianza, el Bono Escolar y políticas focalizadas del nacimiento mismo del bebé; todas estas políticas van a estar puestas en práctica a partir de 2026”, señaló.

26.000 puestos de trabajo y el salario aumentó 2,2%

El presidente del FA apuntó, además, que el año pasado “se crearon 26.000 puestos de trabajo” y “el salario aumentó 2,2%”, es decir, “lo mismo que aumentó en el período de Lacalle [Pou]”. “Hemos hecho cosas que han cambiado la vida de los uruguayos”, aseguró.

Pereira señaló que en abril la fuerza política empezará una nueva edición de “El FA te escucha”. “Eso supone salir a cada rincón, a cada lugar, a cada localidad, a conversar con nuestro pueblo a ver qué es lo que hicimos y lo que falta hacer, y escuchar con modestia lo que nuestro pueblo tiene para decirnos”, expresó.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar