Pereira: "Fue un buen año de gobierno pero no hemos sintonizado bien con la sociedad"

Según Pereira, el gobierno encabezado por Orsi es “un gobierno de izquierda” que “cumple”. “Cumple a partir de la ley de presupuesto y de todo lo que va a brindar a la infancia, [como] el Bono Crianza, el Bono Escolar y políticas focalizadas del nacimiento mismo del bebé; todas estas políticas van a estar puestas en práctica a partir de 2026”, señaló.

26.000 puestos de trabajo y el salario aumentó 2,2%

El presidente del FA apuntó, además, que el año pasado “se crearon 26.000 puestos de trabajo” y “el salario aumentó 2,2%”, es decir, “lo mismo que aumentó en el período de Lacalle [Pou]”. “Hemos hecho cosas que han cambiado la vida de los uruguayos”, aseguró.

Pereira señaló que en abril la fuerza política empezará una nueva edición de “El FA te escucha”. “Eso supone salir a cada rincón, a cada lugar, a cada localidad, a conversar con nuestro pueblo a ver qué es lo que hicimos y lo que falta hacer, y escuchar con modestia lo que nuestro pueblo tiene para decirnos”, expresó.