Madres y Familiares convocó a conferencia de prensa tras anuncios de proyectos de Bordaberry y Goñi.

El colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa) convocó a una conferencia de prensa para este miércoles a las 18:30 en la sede del PIT-CNT luego de que este lunes fueran presentados dos proyectos de ley "revisionistas" en el Parlamento por parte del senador colorado Pedro Bordaberry y el diputado nacionalista Rodrigo Goñi.
Bordaberry presentó un proyecto que modifica el régimen de reclusión para personas condenadas por delitos cometidos hasta el 1.º de marzo de 1985.