Madres y Familiares convocó a conferencia de prensa tras anuncios de proyectos de Bordaberry y Goñi.

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la modificación del régimen de reclusión para personas condenadas por delitos cometidos hasta el 1.º de marzo de 1985. En ese marco, se propone habilitar la prisión domiciliaria para mayores de 75 años, siempre que medie una evaluación judicial previa. El texto fundamenta esta medida en la necesidad de contar con un régimen “humanitario y equilibrado” que contemple situaciones de deterioro físico extremo, sin afectar la vigencia de las condenas ni los derechos de las víctimas.

Goñi presentó un proyecto en la misma línea

En tanto, el nacionalista Goñi, quien presidirá la Cámara de Representantes en el segundo período de la actual legislatura, trajo a flote este lunes otro proyecto que permite otorgar prisión domiciliaria a mayores de 70 años presos por hechos de hace más de 30 años.

"La norma propuesta no pretende reabrir la polémica histórica del período de facto 1973-1985 sino por el contrario participar del mismo espíritu pacificador y conciliador que inspiró la adopción de las soluciones legislativas aprobadas oportunamente", afirmó el nacionalista en rueda de prensa.