Levantamiento del secreto bancario se define en el plenario

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado votó este lunes el articulado del presupuesto quinquenal. Está previsto que al mediodía de este martes el proyecto de ley empiece a votarse en general en el plenario. El miércoles, en tanto, se prevé que se presenten los artículos aditivos y sustitutivos que contendrán las reasignaciones presupuestales.
Lo único que no se aprobó este lunes en comisión con los votos del oficialismo fueron los artículos aprobados en la Cámara de Diputados con los votos de la oposición, que no tienen financiamiento. Se trata de unos 72 millones de pesos asignados a la ANEP, con foco en discapacidad.
La senadora Constanza Moreira puntualizó que este martes se dará “la discusión en general, mientras se acuerdan sustitutivos y aditivos”. Señaló que el oficialismo ya planteó las reasignaciones y que desde la oposición pidió espacio para “estudiarlas”.
Reasignación de 320 millones de pesos
El viernes pasado, el senador del FA Sebastián Sabini había informado que el planteo del oficialismo sería de 320 millones de pesos para la educación, la Fiscalía y políticas de discapacidad y cultura.
Sabini apuntó que de ese monto, 250 millones de pesos irían a la educación para fortalecer equipos para el tiempo completo en educación media, becas para formación docente, financiamiento para cursos de la Universidad Tecnológica (UTEC) y recursos para infraestructura y funcionarios en la Universidad de la República (Udelar).
En definitiva, a excepción de los artículos sin financiamiento, la comisión votó este lunes el articulado aprobado en la Cámara de Diputados; las modificaciones se harán directamente en el plenario del Senado.
Oposición
Con los principales planteos del oficialismo sobre la mesa, en la oposición aparecen varias certezas, pero también algunas dudas. Dentro de las certezas está que el Partido Nacional (PN) votará en general el presupuesto, es decir, la misma postura que tuvo el partido en la cámara baja.
Asimismo, se sabe que el sector colorado Unir para Crecer, liderado por el senador Andrés Ojeda, no votará en general el presupuesto. La duda está en qué pasará con los senadores colorados de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry y Tabaré Viera. En la Cámara de Diputados, los legisladores de este sector votaron divididos.
Vamos Uruguay informó que busca acercar posiciones en torno al levantamiento del secreto bancario a pedido de la Dirección General Impositiva, uno de los artículos que el oficialismo no logró en la cámara baja.