Los apuros de Fossati para cerrar el caso Astesiano

De las conversaciones por WhatsApp que se recuperaron del teléfono de Astesiano, pudo saberse que el excustodio presidencial mantuvo informado al presidente Luis Lacalle Pou sobre operativos de inteligencia que procuraron, sin éxito, conectar al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, con una supuesta boca de venta de droga.

Un caso similar que apuntaba directamente a Lacalle Pou fue lo señalado por el exdirector de la Policía Mario Layera, quien había denunciado espionaje contra su persona. Agregando, a su vez, que Astesiano había manifestado en “varias oportunidades que el pedido de información provenía del presidente Lacalle Pou, que éste lo quería con la mayor urgencia”. Desde el punto de vista del expolicía, “no se investigó nada al respecto”.

Las cada vez más comprometedoras revelaciones que apuntan a Lacalle Pou pueden ser, en definitiva, lo que explique el apuro que tuvo Fossati por cerrar la causa de Astesiano, con el excustodio presidencial como cabeza de turco. Tal vez algo que no tuvo en cuenta la exfiscal o quienes asesoraron en el caso, es que “el fibra” lentamente comenzaría hablar y a dar su versión.

En las últimas horas Astesiano expresó con toda claridad que durante el proceso de investigación fiscal, que encabezó Fossati, recibió amenazas o extorsiones de la exmagistrada para que Astesiano se inculpara firmando un acuerdo abreviado y evitando, de esta manera, el juicio. Es decir, como bien dice la palabra, el acuerdo abreviado lo que busca es precisamente reducir los tiempos de investigación fiscal y judicial. Si el imputado acepta el acuerdo, obtienen una pena menor que la que tendría si fuera a juicio.

En muchos casos la nueva herramienta del Código del Proceso Penal es un valioso recurso para agilizar las investigaciones. Pero en este caso habría que preguntarse por qué se quiso cerrar tan rápido el caso Astesiano, cuando es evidente que existen otras decenas de derivaciones. Y además debería cuestionarse por qué existieron tantos cuidados con Lacalle Pou, cómo fue la “entrevista” que le realizó la exfiscal a modo de declaración o el pedido de Fossati de no extraer del celular de Astesiano las conversaciones con el presidente. Una cosa es la seguridad de Estado y la protección de asuntos estrictamente personales y familiares, y otra muy distinta es cortarse de antemano las posibilidades de realizar una investigación rigurosa en un caso que involucraba nada más y nada menos que al jefe de la seguridad presidencial.

El señalamiento de Astesiano

"Me gustaría que le preguntes a Prieto con qué me amenazó Fossati a mí para que firme y yo cuide mi familia", dijo Astesiano en declaraciones recogidas por Crónicas del Este. De acuerdo a lo mencionado por el citado medio, el excustodio presidencial afirmó que la fiscal Fossati le dijo que si no firmaba le daría una condena de diez años, revelándole a su esposa mensajes comprometedores con otras mujeres. "Decime, qué haces? Yo opté por cuidar mi familia", expresó Astesiano.

El exabogado de Astesiano, Marcos Prieto, si bien prefirió no hablar directamente de amenazas por parte de la exfiscal, sí contó detalles de la conversación que había tenido con Fossati. “En una de las entrevistas que tuvimos con la doctora Fossati en Fiscalía hablamos del tema de números, y le dije que evaluábamos la posibilidad de ir a juicio. Ella me responde: ‘Doctor, usted evalúelo. Si se van a juicio puede perder algo más que la libertad’. Le pregunté a qué se refería y me dijo ‘puede perder la familia’”, dijo Prieto en declaraciones a CW33 de Florida.

El abogado explicó que “se refería a unas fotos personales que le mandaron a Astesiano". "Ella me quiso decir que si en ese momento nos íbamos a juicio, esas fotos se iban a hacer públicas. Entonces yo inmediatamente se lo dije a Astesiano y él quedó más que preocupado. Fue un antes y un después", declaró Prieto.

Una investigación fiscal con gusto a poco

Las informaciones que han ido surgiendo y revelándose con el paso de los días, demuestran con absoluta certeza que Astesiano no actuaba solo. ¿Tan mentiroso era como para montar una red de pagos de miles de dólares donde involucraba organismos públicos en compras y contrataciones con empresas privadas? No parece razonable que el jefe de la seguridad presidencial actuara solo moviendo hilos y contactos en tanto en organismos y empresas públicas como también en la Policía.

Ni Astesiano era tan mentiroso ni actuaba solo. La teoría del lobo solitario es un recurso recurrente del herrerismo y podría decirse de la derecha en general. Cuando hace pocos años, luego de una minuciosa investigación parlamentaria en la que se comprobó el sistemático espionaje en democracia donde estaban involucradas agencias estatales, la respuesta de los responsables políticos de semejantes atropellos era la misma que hoy en día se da: eran “lobos solitarios”.

Pero en este asunto no es creíble que Astesiano “jugara” solo en todas estas tramas de corrupción. La reciente publicación del libro “El caso Astesiano”, del periodista Lucas Silva, revela que junto a él operaban empresarios de la compañía Vertical Skies, en su mayoría retirados militares, quienes, a cambio del dinero, “ofrecían recuperar toda la inversión y obtener ganancias adicionales por licitaciones que ganarían en la Armada, la Fuerza Aérea y la UTE”.

Expresamente, información que surge de la investigación fiscal y que se encuentra desarrollada en el mencionado libro, da cuenta de un episodio en el que aparece la UTE vinculada a una compra de un dron a la empresa Vertical Skies. De acuerdo a lo relatado, Astesiano envió copia de la resolución de la compra a sus contactos pretendiendo mostrar sus buenos “vínculos y capacidades”: “Estoy arreglando una carta de pago que tiene de UTE. Son 750.000 dólares. Hay que mandar 300 y después 300 y quedan 150.000 de ganancia”, escribió Astesiano.

Este tipo de casos, junto a otros en donde se espiaba a personas, se requería información de forma abusiva y de manera ilegal, donde se pretendía intervenir en beneficio propio o de terceros en compras estatales, ameritaban una investigación fiscal más minuciosa y rigurosa, profunda y transparente. Pero todo eso faltó. La fiscal del caso, Gabriela Fossati, hizo todo lo posible para cerrar rápidamente el juicio abreviado contra Astesiano, protegió excesivamente al presidente Lacalle Pou y tal vez a otros integrantes del Gobierno. Para colmo, luego de que pasaran apenas unos meses de su actuación en la investigación fiscal, Fossati se volcó de lleno al Partido Nacional y seguramente sea candidata para integrar el Parlamento.

Una de las frases de Astesiano, divulgada en la cuenta de Instagram donde figura su nombre, es por demás elocuente: “Sra. Gabriela Fossati, usted miró el techo, tendría que haber salido y mirado las estrellas”.