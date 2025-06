Los movimientos populares en Estados Unidos

Las organizaciones involucradas en las actividades incluyen organizaciones sociales barriales, cooperativas de vivienda y de trabajo, así como entidades que trabajan en la defensa de los derechos de los migrantes.

Con ese motivo estuve del dos al cinco de junio. Estados Unidos, en Carolina del Norte, específicamente en la ciudad de Auschwitz, donde volvemos a compartir varias instancias de formación, de acompañamiento y de intercambio con compañeros y compañeras de varias organizaciones ,básicamente organizaciones sociales barriales, algunas sindicales, cooperativas de viviendas, cooperativas de trabajo, organizaciones que trabajan todo el tema de la inmigración, digamos los derechos migrantes.

Ya habíamos estado el año pasado y fuimos a continuar el proceso ahí de trabajo conjunto y de fortalecimiento. Estuvimos recorriendo varias de las cooperativas de vivienda y vimos con alegría que han crecido, que ya son más las cantidades de cooperativas de viviendas que están siendo parte hoy de los proyectos, lo mismo las cooperativas de trabajo que también han crecido en en cantidad, se sumaron organizaciones de otras ciudades también en esta instancia. Y entre las cosas que estuvimos haciendo fueron bueno capacitaciones en todo lo que es la educación popular.

Avanzamos también en el en la convocatoria en el lanzamiento de una Universidad Popular que que bueno que va a contar con procesos de formación que incluye intercambios de compañeros de Estados Unidos que van a venir a Uruguay y de Uruguay, que van a seguir yendo a Estados Unidos en el fortalecimiento de los procesos de las cooperativas de vivienda y las cooperativas de trabajo.

"Insurrección chicana"

Para nosotros desde lo que es Somos Barrio y el Centro Martín Luther King en Uruguay son intercambios muy fructíferos que nos permite también conectar, aprender y sobre todo apoyar a estas organizaciones que están dando esa batalla, ni más ni menos que en el corazón de Estados Unidos ; nosotros estábamos allá cuando se empezaron a dar algunas de esas situaciones, el recrudecimiento de la represión a los migrantes que son hoy por hoy quienes están generando no solamente incorporaciones culturales a la sociedad de Estados Unidos, sino que están generando mucha riqueza atendiendo un montón de sectores de la economía.

En esta línea que que ha impulsado sobre todo Trump, el diálogo no ha sido un elemento a disposición, sino que más bien ha sido la represión, el miedo constante, también en una sociedad del miedo, donde no solamente el miedo lo cargan los migrantes, sino también la población en general, que muchas veces también la represión ha cargado contra los propios ciudadanos y ciudadanas estadounidenses. Después terminan pidiendo disculpas desde el Gobierno, pero eso también implica esa sociedad del miedo, del miedo que están intentando generar.

Republicanos y demócratas

Es la lógica de demócratas y de los republicanos que no deja de quedar chueca para explicar la diversidad y la riqueza de las organizaciones sociales y populares que hay en Estados Unidos. Si solamente la vemos en ese cuadro cuando analizamos la política no nos permite observar todo esto que comentábamos al principio que está sucediendo de cooperativas de trabajo, de cooperativas de vivienda, de organizaciones migrantes, de organizaciones de pueblos originarios, en particular donde estuvimos nosotros.

Mucha de la cultura cheroqui esta revitalizada, y hay una gran confluencia de sectores sociales, de organizaciones que están buscando la construcción de una sociedad más justa, están buscando una construcción en la diversidad, con lo que eso implica y que de alguna forma lo hacen en el medio de Estados Unidos, en el medio de esas contradicciones que implica el vivir cotidianamente esos miedos, esa frivolidad.

En ese proceso, en esa revitalización de aquí a futuro quedan por delante la organización que nos permita enraizar y coordinar luchas, donde esta tambien la gente del MST de Brasil y organizaciones de Argentina. Avanzar para dar espacio a los más postergados y, sobre todo, revitalizar esa mirada de la integración.