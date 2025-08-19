Lustemberg respaldó a Danza: "Puede seguir desempeñando la presidencia de ASSE"

En declaraciones a El Observador, la ministra destacó que Danza solicitó el 20 de diciembre pasado un informe al Estudio Delpiazzo para evaluar si había alguna "incompatibilidad" entre ser presidente del prestador público y seguir atendiendo en policlínicos de mutualistas privadas.

En base a ese trabajo, Lustemberg sostuvo que "la inhibición" prevista por el artículo 200 de la Constitución de la República y el artículo 9 de la ley 18.161 que descentralizó a ASSE "no alcanza a la actividad de médico consultante que tiene hoy el doctor Danza en tres instituciones": la Asociación Española, la Médica Uruguaya y la Asociación Médica de Mercedes.

Lustemberg detalló que Danza se desempeña dos martes al mes en La Española, dos miércoles al mes en Médica Uruguaya y un sábado al mes en Mercedes. En la primera y en la tercera, aseguró la ministra, el presidente de ASSE trabaja como "consultante no dependiente en el libre ejercicio de la profesión" y que en Médica Uruguaya "es el único trabajo dependiente que tiene".

La ministra de Salud también declaró que "no hay hoy convenios de envergadura" del prestador público con la Española y con Médica Uruguaya. "Hoy no hay conflicto de interés en relación a ASSE, ni directa ni indirectamente. Como consultante privado no se vincula con ASSE y no hay conflicto de interés", remarcó.

Lustemberg enfatizó que Danza tiene una "carga horario muy reducida" en sus otras responsabilidades y manifestó que trabaja "horas y horas en ASSE": "Hay que ver en las condiciones que lo encontramos".

"Entiendo que puede seguir desempeñando la presidencia de un órgano colegiado como es la dirección de ASSE independientemente a la labor asistencial que hace en cada una de las instituciones", concluyó la ministra de Salud Pública.

El caso motivó este lunes un pedido de renuncia por parte del Partido Colorado y de algunos dirigentes del Partido Nacional, por entender que es "incompatible con la función pública" y que contraviene tanto el artículo 200 de la Constitución como el artículo 9 de la ley 18.161 que hizo de ASSE un servicio descentralizado.

Lustemberg también mencionó como ejemplo que un gerente general de ASSE –hoy se desempeña en ese rol Federico Martiarena– sí debe tener una "actuación exclusiva full time" en el organismo.