Lustemberg respaldó decisión de modificar criterio de devolución del Fonasa

Precisó su “deber es garantizar la máxima capacidad de atención” para la población y puntualizó que hoy el Sistema Nacional Integrado de Salud “precisa más recursos”.

La secretaria de Estado hizo estas declaraciones durante una visita al departamento de Salto ocasión en la que el Hospital local dejó oficialmente inaugurado un nuevo tomógrafo, una incorporación que permitirá mejorar el acceso a estudios diagnósticos, reducir derivaciones y optimizar los tiempos de atención para la región.

MEF y devolución Fonasa

Según explicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ajuste cambia la forma de calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE) del SNIS, un indicador que representa el costo promedio que le insume al sistema brindar cobertura a una persona a lo largo de toda su vida y que se utiliza como referencia para determinar si corresponde o no una devolución de aportes.

Los cambios, según la cartera, son una corrección metodológica que busca subsanar errores de diseño vigentes desde que se implementó el mecanismo de devolución en 2012.