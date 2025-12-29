Lustemberg respaldó decisión de modificar criterio de devolución del Fonasa

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, defendió la decisión del Poder Ejecutivo de modificar el Costo Promedio Equivalente del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), lo que redundará en una disminución de la devolución de aportes que recibe parte de la población a partir de 2027.
Durante una recorrida por Salto, donde participó de la inauguración de un tomógrafo en el hospital local, Lustemberg sostuvo que fue una resolución coordinada con Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas. Admitió que habrá miles de personas que no recibirán la devolución del Fonasa pero señaló que habrá “más beneficios y prestaciones para más gente”.
En declaraciones consignadas por Telemundo (Canal12), aclaró que se trata de “un ajuste”, que consideró “necesario” y recordó que “ningún país” con un esquema de atención en salud “con cobertura universal” como tiene Uruguay, devuelve recursos a las y los contribuyentes, ya que se trata de un sistema “solidario”
Precisó su “deber es garantizar la máxima capacidad de atención” para la población y puntualizó que hoy el Sistema Nacional Integrado de Salud “precisa más recursos”.
La secretaria de Estado hizo estas declaraciones durante una visita al departamento de Salto ocasión en la que el Hospital local dejó oficialmente inaugurado un nuevo tomógrafo, una incorporación que permitirá mejorar el acceso a estudios diagnósticos, reducir derivaciones y optimizar los tiempos de atención para la región.
MEF y devolución Fonasa
Según explicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el ajuste cambia la forma de calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE) del SNIS, un indicador que representa el costo promedio que le insume al sistema brindar cobertura a una persona a lo largo de toda su vida y que se utiliza como referencia para determinar si corresponde o no una devolución de aportes.
Los cambios, según la cartera, son una corrección metodológica que busca subsanar errores de diseño vigentes desde que se implementó el mecanismo de devolución en 2012.