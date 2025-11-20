Incendio obliga a evacuar pabellón de la COP30 en Brasil

Imágenes divulgadas por medios locales muestran las llamaradas en uno de los stands de los países participantes en la conferencia y personas corriendo. mientras el personal de seguridad les piden que se retiren del lugar.

Primeras imágenes del incendio que ha obligado a suspender y desalojar la cumbre del clima

Una alarma de incendio obligó a evacuar parte del recinto de la conferencia COP30 en Brasil, y miles de personas tuvieron que abandonar el lugar, algunas de ellas gritando "¡fuego!".

Los bomberos llegaron al recinto alrededor de las 14.15 horas, y deberán controlar el fuego en una zona muy inflamable, construida con plásticos y otros materiales provisionales.

Este es el segundo incidente de gravedad de la COP30, que en principio debería terminar el 21 de noviembre.

La noche del 12 de noviembre una protesta terminó con parte de los manifestantes traspasando el cordón de seguridad e invadiendo la "Blue zone".

Al día siguiente, la ONU envió una carta a las autoridades brasileñas pidiendo que reforzaran la seguridad y que se realizaran mejoras en la infraestructura que acoge el evento.