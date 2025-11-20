Incendio obliga a evacuar pabellón de la COP30 en Brasil

Un incendio propagado en el interior de uno de los pabellones de la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, que se celebra en Belém (Brasil), obligó a desalojarlo, según las primeras informaciones de la prensa local. En el lugar se encuentra la directora de Cambio Climático, Maria Fernanda Souza.
Según informó el Ministerio de Ambiente, y confirmó Caras y Caretas en contacto con Souza, tanto la jercarca como el equipo de negociadores que la acompañaron se encuentran fuera de peligro. En tanto, el ministro de Ambiente, Edgador Ortuño, quien hasta ayer se encontraba en la cumbre, se encuentra en esto momento de regreso al país.
¿Cómo se dio el incendio?
El fuego se inició en la llamada "Blue zone", donde tienen lugar las negociaciones, y de momento no hay información sobre heridos ni el origen del incendio.
Imágenes divulgadas por medios locales muestran las llamaradas en uno de los stands de los países participantes en la conferencia y personas corriendo. mientras el personal de seguridad les piden que se retiren del lugar.
Los bomberos llegaron al recinto alrededor de las 14.15 horas, y deberán controlar el fuego en una zona muy inflamable, construida con plásticos y otros materiales provisionales.
Este es el segundo incidente de gravedad de la COP30, que en principio debería terminar el 21 de noviembre.
La noche del 12 de noviembre una protesta terminó con parte de los manifestantes traspasando el cordón de seguridad e invadiendo la "Blue zone".
Al día siguiente, la ONU envió una carta a las autoridades brasileñas pidiendo que reforzaran la seguridad y que se realizaran mejoras en la infraestructura que acoge el evento.