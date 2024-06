Mastropierro: "Nacho Álvarez es parte de la trama para salvar a Penadés"

El joven que se jacta de su buena posición económica y de sus habilidades como negociante, dijo a Montevideo Portal que a pesar de la insistencia por vincularlo a la fiscal Ghione y a una supuesta relación de cercanía, su trato es meramente profesional y que era falso que hubiera llevado a la magistrada a su casa, como se había dado a entender.

La opinión sobre Nacho Álvarez

Mastropiero contó que “Un día Nacho Álvarez me llama, de noche tarde, y me preguntó si podía ser que yo conociera al hijo de la fiscal. Yo quedé mudo, porque si me dijo puede ser, yo asumo que él ya tiene algo y capaz que el hijo es amigo mío de algún ambiente o yo me lo crucé. Entonces, le digo puede ser, pero después se comprobó que no era así, de hecho nunca confirmé nada. Pero no, no tengo ningún tipo de vínculo” destacó al mencionado medio.

A su vez apuntó contra el conductor de Santo y Seña y dijo que desde su punto de vista “Nacho Álvarez es parte de la trama para salvar a Penadés”. De acuerdo a su criterio el programa del mediático conductor es “puro show” sin periodismo, destacó Mastropierro.

Mastropierro dijo conocer otros casos de abusos a menores por parte de legisladores

Consultado acerca de si sabía de más gente del sistema político que estuviera vinculado al caso Penadés, respondió que no lo sabía, pero sí dijo saber de casos de “parlamentarios, sentados en bancas, que pagan por sexo a menores de edad…Sí, senadores, diputados o gente de la política que tiene presencia en los medios” dijo Mastropierro al citado medio.