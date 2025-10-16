Mayoría de uruguayos respalda la eutanasia: 65% aprueba la ley para una "muerte digna"

Por edades, los más jóvenes se muestran algo más favorables (69,4 %) que los adultos de mediana edad (65,1 %) y los mayores de 60 años (61,3 %). Nómade interpreta estas variaciones como reflejo de distintos marcos culturales y de experiencias vitales frente a la enfermedad, la autonomía personal y el rol del Estado en decisiones éticas.

El informe destaca que el nivel de respaldo a la eutanasia permanece alto incluso cuando la pregunta especifica las condiciones legales del proyecto —mayoría de edad, plena capacidad mental y enfermedad terminal incurable—, lo que sugiere que el apoyo no se basa en desconocimiento, sino en una valoración consciente del derecho a decidir.

El debate sobre la eutanasia, que atraviesa el sistema político uruguayo desde hace varios años, encuentra así una sociedad informada y con posiciones firmes. Los resultados de Nómade reflejan una ciudadanía que, más allá de sus diferencias partidarias o generacionales, empieza a considerar la muerte digna como parte del mismo proceso de respeto a la libertad individual que históricamente caracterizó a las grandes reformas sociales del país.

La encuesta Cosecha Primavera 2025 fue realizada por Nómade Consultora a nivel nacional y constituye un nuevo insumo sobre un tema que interpela valores éticos, religiosos, sanitarios y jurídicos. En palabras de sus autores, “Uruguay parece dispuesto a discutir no sólo cómo vivir mejor, sino también cómo morir con dignidad”.