Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad violencia |

violencia doméstica

Artigas: exjerarca condenado por golpear a su pareja, a la cárcel por violar medidas

Había sido condenado a ocho meses de libertad a prueba por un delito de violencia doméstica agravado.

Jerarca blanco que golpeó a su pareja irá a la cárcel.

Jerarca blanco que golpeó a su pareja irá a la cárcel.

 Intendencia de Artigas
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El exjerarca había sido condenado en setiembre por un delito de violencia doméstica agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de lesiones personales. La pena era de ocho meses de prisión en régimen de libertad a prueba con tobillera. Se acercó a la víctima, por lo que la jueza Beatriz González dispuso su pase a prisión.

Rolón tenía hasta hoy prisión domiciliaria nocturna y un régimen de libertad a prueba. Ahora fue enviado a la cárcel, donde deberá esperar hasta que termine la condena, dentro de siete meses.

Denuncia violencia

Los hechos tuvieron lugar hace poco menos de un mes cuando la víctima —con el rostro ensangrentado— llegó semidesnuda a la Jefatura de Policía pidiendo ayuda.

La Justicia condenó a Rolón a ocho meses: cuatro de arresto domiciliario nocturno y otros cuatro bajo libertad vigilada. Sin embargo, la levedad de la sanción y la ausencia de medidas efectivas de protección para la mujer provocaron duras críticas de la oposición y de organizaciones políticas.

Por su parte, el inculpado dio su versión en su muro de Facebook. Se presentó como víctima de “manipulación psicológica” y hostigamiento, relativizando los hechos que derivaron en su condena. “No busco justificar lo que pasó”, escribió, aunque a lo largo del texto responsabilizó a su pareja por un vínculo “tóxico” y por invadir reiteradamente su privacidad. Sus palabras, más que un arrepentimiento, sonaron a un intento de desplazar responsabilidades.

Ahora deberá permanecer en prisión por haber violado lo establecido en la condena.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar