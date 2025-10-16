Artigas: exjerarca condenado por golpear a su pareja, a la cárcel por violar medidas

Denuncia violencia

Los hechos tuvieron lugar hace poco menos de un mes cuando la víctima —con el rostro ensangrentado— llegó semidesnuda a la Jefatura de Policía pidiendo ayuda.

La Justicia condenó a Rolón a ocho meses: cuatro de arresto domiciliario nocturno y otros cuatro bajo libertad vigilada. Sin embargo, la levedad de la sanción y la ausencia de medidas efectivas de protección para la mujer provocaron duras críticas de la oposición y de organizaciones políticas.

Por su parte, el inculpado dio su versión en su muro de Facebook. Se presentó como víctima de “manipulación psicológica” y hostigamiento, relativizando los hechos que derivaron en su condena. “No busco justificar lo que pasó”, escribió, aunque a lo largo del texto responsabilizó a su pareja por un vínculo “tóxico” y por invadir reiteradamente su privacidad. Sus palabras, más que un arrepentimiento, sonaron a un intento de desplazar responsabilidades.

Ahora deberá permanecer en prisión por haber violado lo establecido en la condena.