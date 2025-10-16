Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Artigas | Justicia |

A punto de cruzar la frontera

Fue capturado en Artigas un homicida que había fugado del Penal de Libertad adentro de la basura

El hombre fugado en agosto, Richard Fleitas Bonilla, fue recapturado en Artigas junto a otro que estaba requerido por la Justicia de Maldonado.

Fugado del Penal de Libertad fue recapturado en Artigas.

Por Redacción Caras y Caretas

Richard Fleitas Bonilla fue recapturado tras un operativo coordinado entre la Jefatura de Policía de Artigas y la Policía Civil de Quaraí (Brasil) y brasileñas que se concretó el lunes 13 de octubre, en las inmediaciones del Puente Internacional de la Concordia en Artigas.

La detención se llevó a cabo tras casi dos meses de intensa labor de coordinación entre distintas unidades policiales encabezada por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), con apoyo de la Dirección Nacional de Migraciones.

Fleitas Bonilla se había fugado, escondido en la basura, de la Unidad N° 3 (Penal de Libertad) el 20 de agosto donde cumplía una pena por homicidio.

La detención del prófugo y otro requerido

La actuación se originó a raíz de un aviso de las autoridades brasileñas, que informaron sobre la presencia de dos ciudadanos uruguayos en la zona fronteriza, uno de los cuales portaba un documento de identidad con signos de adulteración.

Efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas concurrieron a la oficina de Migración, donde identificaron a ambos hombres, quienes incurrieron en contradicciones durante su interrogatorio. Uno de ellos presentó una cédula de identidad falsa, que tras las pericias se confirmó que pertenecía a Fleitas Bonilla.

El fugado y el otro ciudadano, requerido por la Jefatura de Policía de Maldonado, fueron detenidos y puestos a disposición de las fiscalías competentes. Por orden de la Fiscal de 2 º Turno de Artigas, se dispuso el ingreso de ambos, su revisión médica, lectura de derechos, incautación del documento apócrifo y relevamiento técnico por parte de Policía Científica.

En el caso de Fleitas Bonilla, la Jueza de Ejecución de Libertad dispuso que fuera trasladado a la Unidad N º 21 del Instituto Nacional de Rehabilitación, en Artigas, y posteriormente conducido al Juzgado de Ejecución de Libertad por personal de la Unidad de Investigación de Análisis Penitenciario de la DIPN.

Segundo detenido fue remitido a la Fiscalía de Maldonado

Finalizada la audiencia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 3º Turno de Libertad lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de autoevasión en reiteración real con un delito de falsificación de cédula de identidad, imponiéndole una pena de dos años de penitenciaría.

La recaptura de Fleitas Bonilla cierra un operativo de inteligencia sostenido durante semanas, en el que se destacó la coordinación entre las unidades policiales nacionales, los organismos de control migratorio y las autoridades brasileñas.

Las investigaciones continúan a fin de determinar si existieron apoyos o encubrimientos que facilitaron su fuga y permanencia fuera del sistema penitenciario.

