Ministerio del Interior y la DEA fortalecen cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico

Intercambio de información como base para el combate contra la delincuencia

Durante su intervención, Negro destacó el honor que representa para Uruguay ser anfitrión de esta instancia y subrayó la importancia de consolidar el trabajo conjunto. “Profundizar el intercambio de información, mejorar la coordinación en las investigaciones y fortalecer el trabajo conjunto son claves para enfrentar con mayor eficacia los desafíos comunes”, señaló.

Asimismo, remarcó que este tipo de encuentros permiten avanzar en herramientas concretas que se traduzcan en mejores resultados operativos. “La seguridad no se decreta: se construye con trabajo coordinado y compromiso de todos los actores”, afirmó el jerarca, destacando el valor de la cooperación regional e internacional.

Por su parte, Cabral (director regional de la DEA) agradeció a Uruguay por ser sede de estas jornadas y resaltó la presencia de las máximas autoridades. En ese marco, destacó especialmente al Ministro del Interior por su “liderazgo y dedicación en la construcción de políticas públicas orientadas a la seguridad y el bienestar de la ciudadanía”.

“Formamos este grupo para enfrentar amenazas que nos afectan a todos. Esperamos que estas jornadas sean altamente productivas y contribuyan al fortalecimiento de nuestros objetivos comunes”, expresó el Director Regional de la División del Cono Sur de la DEA.

La complejidad del crimen organizado "transversal"

En tanto, el Director de Investigaciones de la Policía Nacional, Comisario General (R) Julio Sena, hizo hincapié en la complejidad del crimen organizado en la actualidad. “El crimen organizado transversaliza todos los delitos y especialmente el narcotráfico. No hay narcotráfico sin lavado de activos, sin sicariato, secuestros y extorsiones, y hoy también sin fraudes informáticos; por lo tanto, es el principal delito del crimen organizado”, sostuvo.

Sena destacó que la reunión constituye una instancia clave para el intercambio de información sobre los principales delincuentes que operan en la región y otros continentes. “Los delincuentes no tienen fronteras, a diferencia de nosotros, que debemos actuar dentro de límites geográficos y legislativos”, indicó.

Finalmente, enfatizó en la importancia de fortalecer el flujo de información y la confianza operacional entre los países, como elementos esenciales para mejorar la eficacia de las investigaciones y la respuesta conjunta frente al delito.