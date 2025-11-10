Ministro de Ganadería realizó gestiones en México para colocar nuevos productos agropecuarios
El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, destacó el interés de México en habilitar la exportación de carne ovina con hueso, aumentar el volumen de carga de contenedores de arroz y comenzar a importar mandarinas.
Alfredo Fratti gestionó la entrada de nuevos productos uruguayos a México.
El titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, visitó México, con el objetivo de profundizar el comercio bilateral con ese país. En ese sentido, destacó el interés de México en habilitar la exportación de carne ovina con hueso mediante compartimentos ovinos, aumentar el volumen de carga de contenedores de arroz y comenzar a importar mandarinas.
La delegación, que contó con la presencia del presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Gastón Scayola, el asesor técnico de la Dirección General de Servicios Ganaderos Carlos Corujo y el embajador de Uruguay en el citado país, Santiago Wins, se reunió con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Julio Berdegué, ocasión en la que se consideró la posibilidad de que Uruguay exporte carne ovina con hueso producida mediante compartimentos ovinos.
Fratti señaló que la manera más rápida de ingresar al mercado mexicano es a través de compartimentos. El jerarca adelantó que se comenzará el intercambio de información con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del país norteño para colocar el referido producto. ”Van a estudiar para dar una respuesta. Tenemos una esperanza importante para que suceda”, auguró el ministro.
En relación a la exportación de arroz, señaló que realizó gestiones para aumentar, de 20 a 25, las toneladas exportadas por contenedor, lo que posibilitaría reducir el costo del flete. Sobre la posible venta de mandarinas, mencionó que México solicitará más información a las correspondientes oficinas del MGAP.
Cooperación para erradicar la bichera
Otro aspecto en el que se enfocó la gira fue la cuestión sanitaria, principalmente se abordó el Programa de Erradicación de la Bichera, expresó.
Uruguay trabaja en el desarrollo de una herramienta de biotecnología que consiste en generar machos de la mosca, cuyo genoma permita que, al cruzarse con moscas silvestres, las crías hembra no logren sobrevivir y se corte el ciclo reproductivo.
“Ellos están complicados con el tema de la mosca y nosotros estamos en víspera de realizar tres ensayos. Estamos dispuestos a unir nuestros técnicos para potenciar ambas partes”, sostuvo.
Otras reuniones de Fratti en México
En el estado de Aguascalientes, el ministro fue recibido por la gobernadora, Tere Jiménez, y el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz.
Se intercambió sobre el modelo agropecuario local y posibles proyectos conjuntos en vitivinicultura, lácteos, riego y productos cárnicos.
En Querétaro, visitó el Grupo Gramosa, principal operador granelero de la región, con terminal especializada en granel agrícola en el puerto de Veracruz, infraestructura clave.