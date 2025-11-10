Ministro de Ganadería realizó gestiones en México para colocar nuevos productos agropecuarios

En relación a la exportación de arroz, señaló que realizó gestiones para aumentar, de 20 a 25, las toneladas exportadas por contenedor, lo que posibilitaría reducir el costo del flete. Sobre la posible venta de mandarinas, mencionó que México solicitará más información a las correspondientes oficinas del MGAP.

Cooperación para erradicar la bichera

Otro aspecto en el que se enfocó la gira fue la cuestión sanitaria, principalmente se abordó el Programa de Erradicación de la Bichera, expresó.

Uruguay trabaja en el desarrollo de una herramienta de biotecnología que consiste en generar machos de la mosca, cuyo genoma permita que, al cruzarse con moscas silvestres, las crías hembra no logren sobrevivir y se corte el ciclo reproductivo.

“Ellos están complicados con el tema de la mosca y nosotros estamos en víspera de realizar tres ensayos. Estamos dispuestos a unir nuestros técnicos para potenciar ambas partes”, sostuvo.

Otras reuniones de Fratti en México

En el estado de Aguascalientes, el ministro fue recibido por la gobernadora, Tere Jiménez, y el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz.

Se intercambió sobre el modelo agropecuario local y posibles proyectos conjuntos en vitivinicultura, lácteos, riego y productos cárnicos.

En Querétaro, visitó el Grupo Gramosa, principal operador granelero de la región, con terminal especializada en granel agrícola en el puerto de Veracruz, infraestructura clave.