MSP anunció decreto para acortar las demoras en consultas y estudios médicos

Reducción de costos

Además del decreto sobre los tiempos de espera, Lustemberg informó que se incorporarán nuevos procedimientos al Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), lo que permitirá a los usuarios acceder a ellos mediante el pago de un ticket moderado, en lugar de afrontar los altos costos actuales.

Un ejemplo es la cirugía laparoscópica para tratar apendicitis, cuyo precio, sin bonificación, oscila entre 35.000 y 55.000 pesos. Desde 2015, solo la laparoscopía de vesícula contaba con cobertura parcial. La titular del MSP aclaró que algunos procedimientos aún no podrán ser incluidos, como la artroscopía de rodilla.

Salud visual infantil

En otro orden, destacó los avances del Programa de Salud Visual Infantil, restablecido durante esta administración. La iniciativa permite realizar controles oftalmológicos en centros educativos y actuar rápidamente cuando se detecta la necesidad de lentes o cirugía.

“Un niño que no puede ver tiene un derecho vulnerado: no ve el pizarrón, no aprende y se le dificulta vincularse. Son cosas básicas que intentamos corregir con este programa”, subrayó la ministra.

También se destacó el convenio entre el Hospital Pereira Rossell y el Hospital de Clínicas, que permitió operar a niños que esperaban desde 2021 y 2022 por intervenciones de estrabismo o cataratas.

Según Lustemberg, 330 niños y adolescentes integraban esas listas, pero el objetivo es que, para febrero de 2026, ninguno siga aguardando. Estas personas forman parte de las más de 421.000 que estaban en lista de espera en ASSE, número que —según indicó— se redujo un 8% durante esta gestión.

Higiene bucal

Lustemberg también anunció que la higiene bucal "es parte de la política pública", por lo que se está trabajando para bajar costos del cepillo de dientes y la pasta de dientes, para que las familias de bajos recursos tengan más facilidades a la hora de acceder a estos productos.

"Entendemos que el cepillo de dientes no puede ser un artículo de lujo, la pasta de dientes tampoco, es uno de los desafíos que estamos teniendo por delante", dijo señalando que “hay familias que tienen un solo cepillo de dientes para toda la familia, con toda la contaminación que eso genera”.