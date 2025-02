Muerte en la guerra, negociados en la paz

Son varios los motivos que llevan a un militar uruguayo a participar de misiones de paz, en este caso desde hace años en la del MONUSCO, en el Congo. En un ejército como el uruguayo sin historia de involucramiento en conflictos bélicos, es una manera de poder desarrollar la carrera militar.

También hay una genuina idea de formar parte de una fuerza de paz como los Cascos Azules para imponer un escenario que impida matanzas de civiles en los conflictos bélicos. Pero fundamentalmente hay, por un lado, una oportunidad como país de reconocimiento en su participación ante los ojos de la ONU (con el correspondiente beneficio financiero) y, por otro, representa para muchísimos suboficiales la mejora de sus ingresos económicos que les permita, en muchos casos, por ejemplo, adquirir un terreno para su vivienda o mudarse de un asentamiento.

(Soldado uruguayo Rodolfo Álvarez)

En la provincia de Kivu Norte se intensifican los combates. Soldados uruguayos no deberían ser el objetivo de los ataques, pero no siempre se respetan los códigos en la guerra.

Militares uruguayos en el territorio explicaron a Caras & Caretas que uno de los problemas es que la moral de los soldados de las Fuerzas Armadas del Congo es baja ante el inminente avance de las tropas rebeldes y colocan sus líneas del frente detrás de los soldados de la ONU; los cascos pasan a ser la primera línea del frente, un escudo humano que no tiene como enfrentar un armamento de muy superior calidad, a veces desconocido y de gran poder de fuego.

Cuando lo que está en juego es el pellejo de otros en lejanos frentes y en guerras ajenas, las actitudes de los camaradas en la retaguardia (Uruguay) deberían ser, por todas las fuerzas, un estímulo moral, pero primero veamos en qué anda metido el Ejército uruguayo en el Congo.

MONUSCO

La ONU definió la misión MONUSCO, que se hizo cargo de una operación anterior de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), el 1 de julio de 2010. Se hizo con arreglo a la resolución 1925 del Consejo de Seguridad de 28 de mayo para reflejar la nueva fase alcanzada en el país.

La nueva misión ha sido autorizada para utilizar todos los medios necesarios para cumplir su mandato relativo, entre otros aspectos, a la protección de los civiles, el personal humanitario y los defensores de los derechos humanos que se encuentren en peligro inminente de sufrir violencia física, y apoyar al Gobierno de la República Democrática del Congo en sus iniciativas de estabilización y consolidación de la paz.

A octubre del 2024, más 30 mil personas, entre civiles y militares, formaban parte de la misión; el otro tema interesante es ver la lista de países que participan de la misión en tareas militares y policiales: Bangladesh, Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Yibuti, Egipto, Ghana, Sudáfrica, Uruguay, India, Moroco, Kenia, Malawi, Indonesia, Tanzania, Níger, Togo, Djibouti y Costa de Marfil.

En el duro conflicto africano, los países centrales parecen haberle dejado la delantera a "la peonada".

La guerra del coltán

El extenso territorio de la República Democrática del Congo (RDC) alberga a cientos de etnias y está sacudido por varios focos de combate y enfrentamientos entre las fuerzas regulares del Estado y grupos rebeldes. El origen de estos conflictos y rebeliones está relacionado con la situación de las distintas etnias frente al Estado de la RDC. Por ejemplo, a las poblaciones de habla kinyarwanda, tanto hutu como tutsi y otras, se les niega el status de ciudadanos y se los considera inmigrantes de origen ruandés, cuando muchos de estos pueblos habitan el país desde antes de la colonización belga y el surgimiento del Estado-nación.

A partir de finales del 2021, el grupo rebelde M23 (Movimiento 23 de marzo), dirigido principalmente por comandantes tutsis, intensificó los ataques en la zona oriental del país, en el área fronteriza con Uganda y Ruanda —lindera con el área de los grandes lagos del África—, provocando el desplazamiento interno de cientos de miles de personas. En la RDC 4,5 millones de personas debieron abandonar sus hogares y su tierra para huir de la guerra y las matanzas, y 13 millones de personas de las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, Kasai y Tanganica precisan ayuda humanitaria.

De las montañas del Parque Nacional Kahuzi-Biega, a 170 kilómetros de Goma, se extrae el 80 % del coltán del mundo. Este nombre deviene de la abreviatura de columbita y tantalita, minerales que contiene esta roca. De estos se extrae el tantalio y el niobio, metales raros superconductores de la electricidad, capaces de soportar temperaturas muy elevadas y resistentes a la corrosión. Son utilizados en aparatos electrónicos, centrales nucleares, misiles, fibra óptica, satélites, aunque la mayor parte de la producción se destina a la fabricación de condensadores y otras partes de los teléfonos móviles y computadoras.

Mientras los mineros congoleños trabajan en condiciones de esclavitud y vigilados por fuerzas paramilitares, el contrabando internacional hace un gran negocio en un país empobrecido y con una esperanza de vida de 58 años. Miles de niños trabajan en las minas y, en consecuencia, abandonan los estudios, como sus padres que dejan las tareas del campo para dedicarse a la minería lo que profundiza las hambrunas.

En este escenario, países vecinos como Ruanda, Uganda y Burundi, que no poseen grandes reservas de coltán, son los principales exportadores del mineral. Ruanda es el primer exportador mundial. Desde allí se financia a los grupos rebeldes que facilitan el tráfico del mineral y provocan muerte y destrucción en la RDC. Según la ONG International Rescue Committee, entre 1998 y 2007, sin incluir las víctimas de la guerra entre 1996-1997, 5,4 millones de personas murieron en el Congo.

Los smartphones de todo el planeta contienen sangre proveniente de la región de los Grandes Lagos de África.

La difusa verdad

Resulta comprensible que el Comando General del Ejército uruguayo intente llevar calma a las familias uruguayas tratando de dar un mensaje lo mas objetivo posible de la situación en el frente y que parte de su información sea aportada por las autoridades al frente de la misión, que seguramente es conveniente a salvaguardar sus responsabilidades.

El informe oficial entonces expresaba:

Comunicado a la Fuerza ref. a situación en R.D.Congo:

"La situación se mantiene en calma. No se registraron combates en las últimas 24 h, en la zona circundante al Aeropuerto de Goma y la base del Batallón “Uruguay IV”.

En referencia al Personal herido, el mismo se encuentra bien, recibiendo los tratamientos acorde a cada una de las lesiones recibidas.

Se cuenta con suficiente comida y agua para los próximos días y se está en proceso de recomponer reservas.

El resto de los Efectivos del Contingente Nacional se encuentran en perfectas condiciones de salud".

Sin embargo, la versión de sub oficiales da cuenta de otra situación (texto sin editar):

"Todo mentira hoy hablé c un Cnel y un personal subalterno y tienen agua potable hasta ahora!! Los q se entregaron están ahí hacinados haciendo sus necesidades ahí junto a lo integrantes del batallón.

Se espera que existan enfermedades .El jefe de contingente no permite ir al cuartel general de nnuu a buscar a los que quedaron dentro en la ciudad de Goma!! Miente el Cte en jefe c porque la realidad es que no existe solución ni a mediano o corto plazo !!

Porque tampoco hay un lugar donde se puedan desplegar fuerzas especiales de otros países integrantes de nnuu para combatir al M23 Lo q implica que no puedan salir del batallón para ser repatriados a Urugusy!! No toman en cuenta el jefe de batallón las órdenes del Force Commander!!

No quiere ir a la otra ciudad a levantar víveres para el batallón así como tampoco retirar a los camaradas que están concentrados en el HQ de Goma que serían 4 !!Lo ven muy difícil todo el panorama !! Y la columna de convoy original no iba a cargo de ningún oficial capitán o teniente mandan al Frente al personal subalterno por eso es muy especial es M. Á. sobrino nieto del Goyo Álvarez muy católico del Opus dei pero soberbio no acepta clavijas de nadie lo hará cuando ya no tengan nada o empiecen a matar los q están muy fuerte "!!

Otros textos denuncian las tensiones entre el personal al mando y los subordinados (texto sin editar): "Cabesa estoy en la base en goma , estamos pasando muy mal el Coronel À. jefe del batallón de la la comida a los civiles de onu y sus amigo . Nos están mandando al frente a pelear con el.m23 en Rusayo donde la cosa está salada barra y este Coronel À.es un hijo de puta , nos dijo que vamos a morir pelando , y si pasa metido bajo de la cama en el corime comiendo y chupando whisky, mientras nosotros ponemos el pecho a las balas, una cagada avísale a mamá que aguante y que no le diga nada a la micaela".

La tecnología permite que circulen otras visiones de lo que pasa en el frente en la necesidad de que la difusa verdad contemple todas las verdades:

(seguramente estos soldados sean sancionados por ese material pero no son los autores del texto anterior).

Camaradería

Aunque ha perdido intensidad el debate, la participación de tropas uruguayas en misiones de paz en el exterior genera una masa crítica desfavorable a ver a Uruguay envuelto en esos escenarios.

Es cierto que la situación en el Congo ha pasado por debajo de la línea de flotación y ha sido más visible la situación en Haití, que ha motivado la recordada renuncia del dirigente socialista Guillermo Chifflet a su banca en el 2005, cuando el Parlamento uruguayo votó la participación de Uruguay en la MINUSTAH.

Más allá de ese debate, hay un tema que hace a la moral de la fuerza militar uruguaya si la participación en esas misiones no se ve solamente como una arriesgada fuente de ingresos económicos superiores y se valora la profesión militar y es la imagen del Ejército del soldado que se come guardias y tipa en la trinchera.

En todo momento histórico, la moral de quienes ponen el cuero en el frente de batalla toma en cuenta la conducta de sus autoridades y de los políticos que, de última, definen su suerte.

Fue una señal potente del presidente Lacalle ir a pasar unas fiestas de fin de año con las tropas uruguayas en el Congo, pero la incapacidad del exministro de Defensa, Javier García, de atender problemas de gestión dentro de las fuerzas quedó muy por debajo de ese gesto.

Las decenas de casos de apariencia delictiva en Cantinas Militares y en la Fundación Fernández Enciso en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, las denuncias de acoso laboral y sexual a lo largo y ancho de las tres fuerzas, el hazmerreír internacional con la compra de los aviones Hércules y la construcción de las dos lanchas patrulleras asignadas a un astillero fundido no parecen colaborar en la imagen profesional de una fuerza militar.

Mientras llegaban desde Goma noticias de la tragedia, el Ministerio de Economía y Finanzas en Uruguay habilitaba al Comando General de la Armada el destino de 21.069.347 euros para la adquisición de los dos buques de patrulla oceánica OPV 87 a un astillero casi fundido.

Viet Nam criollo

El viernes 31 de enero en Uruguay se empezaron a vivir los primeros impactos de una guerra lejana; familiares de militares en el Congo junto a otros militares convocaron a una movilización pacífica en el medio de represalias internas por evitar la misma.

La convocatoria realizada por redes sociales decía: Grupo de Familiares de Personal Subalterno del Batallón 4 Congo

"Convocamos a todos los familiares y amigos de nuestros soldados del Batallón 4 en el Congo, para la Manifestación pacífica para el 31 de Enero de 2025, frente a la Casa de Gobierno en Plaza Independencia, tenemos que unirnos y alzar nuestras voces por nuestro soldados,

El Comandante General Stevenazzi y el Ministro Castaingdebat no nos escuchan ni nos dan respuestas de cuando lo van a traer sanos a Uruguay y de como están, por mas que nos presionen no vamos a suspender la manifestación , porque nuestro soldados no los dejan hablar con nosotros los Familiares , el Jefe Coronel Martin Álvarez les dijo que si los descubren mandando mensajes los pasan a la justicia militar y los dan de baja, y les corto la comunicación por internet, pero savemos bien que están todos hasinados y sin comida ni agua, ya que les el Jefe del Batallón dio la orden de que la comida que es para nuestro familiares se la den a los civiles de onu que pagan y los congoleses que están refugiados en la base , mientras el come como un rey en su alojamiento.

Queremos saber si fue el Ministro o el Comandante que dieron la orden de “que tienen que morir combatiendo al enemigo”, como les dijo este Coronel Martin Álvarez, que los manda al frente en ciudad de Rusayo , mientras él come milanesas y toma wiski en su alojamiento con aire acondisionado.

Quien se va hacer responsable si mueren nuestro esposos y nuestros hijos. Todos a la Plaza Independencia por nuestro esposos, hijos y hermanos, por que vuelvan a Uruguay sanos como se fueron".

Bandera Blanca

Quizás las consecuencias predecibles de un escenario de guerra permita librar debates necesarios.

El primero de ellos la posibilidad de que una parte de la sociedad uruguaya pueda "prestar oídos" a la angustia de los familiares de los soldados uruguayos pues al menos esta generación de militares no han cumplido el rol del ejército de ocupación interna y gendarme de su propio pueblo, aunque su compromiso por combatir la impunidad de lo sucedido durante el terrorismo de estado, alce la bandera blanca ante los mandos de las Fuerzas Armadas.

El otro debate es si Uruguay debe seguir participando de misiones de la ONU poniendo la carne al servicio de intereses de los países centrales que cada vez están mas lejos de intentar imponer la paz.