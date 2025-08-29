Hacete socio para acceder a este contenido

Política Pereira | Martín Vallcorba |

UNA FRASE "NO FELIZ"

"Negro sobre blanco": Pereira defendió el programa del FA y destacó avances en el 51%

“Pueden agarrar el documento que se llama las 63 prioridades del gobierno y corroborarlo con el cumplimiento de las metas. Y ahí van a poder decir si supieron cumplir”, dijo Pereira.

Fernando Pereira, presidente del FA.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió este viernes a las declaraciones del subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, quien había afirmado que el programa de gobierno del partido era “impagable”. La frase generó polémica y fuertes críticas desde la oposición, que acusó al FA de haber “mentido para ganar” y de “estafar al electorado”.

Consultado por Telemundo, Pereira reconoció que la frase utilizada por Vallcorba "no fue feliz", algo que, a su entender, le puede suceder "a cualquier persona que está en la actividad pública".

El dirigente frenteamplista defendió la solidez del programa y el proceso que lo originó: “Hay que entender Cómo es la construcción de nuestro programa. Tuvo un largo periodo de tiempo, tres años trabajando Álvaro García y Ricardo Ehrlich, coordinando un equipo de más de mil hombres y mujeres”.

Avances en el programa

Recordó además que las Bases Programáticas 2025-2030 establecieron prioridades concretas que fueron expuestas en la campaña: “Esas prioridades en la campaña, Yamandu Orsi la sintetizó en 48 prioridades que fueron presentadas en la Plaza de Toros en el departamento de Colonia y luego fueron ampliadas a 63 prioridades que publicó el gobierno nacional.”

En esa línea, sostuvo que se trata de un plan verificable: “Pueden agarrar este documento que se llama las 63 prioridades del gobierno y luego corroborarlo con el cumplimiento de las metas. Y ahí van a poder decir si supieron cumplir”.

Por último, remarcó que los compromisos asumidos con la ciudadanía están “negro sobre blanco” y afirmó que ya existen avances concretos: “El 51% de las prioridades planteadas por el FA ya tienen procesos de avance”.

