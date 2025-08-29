"Negro sobre blanco": Pereira defendió el programa del FA y destacó avances en el 51%

Avances en el programa

Recordó además que las Bases Programáticas 2025-2030 establecieron prioridades concretas que fueron expuestas en la campaña: “Esas prioridades en la campaña, Yamandu Orsi la sintetizó en 48 prioridades que fueron presentadas en la Plaza de Toros en el departamento de Colonia y luego fueron ampliadas a 63 prioridades que publicó el gobierno nacional.”

En esa línea, sostuvo que se trata de un plan verificable: “Pueden agarrar este documento que se llama las 63 prioridades del gobierno y luego corroborarlo con el cumplimiento de las metas. Y ahí van a poder decir si supieron cumplir”.

Por último, remarcó que los compromisos asumidos con la ciudadanía están “negro sobre blanco” y afirmó que ya existen avances concretos: “El 51% de las prioridades planteadas por el FA ya tienen procesos de avance”.