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Política Negro | Sebastián Marset | narcotráfico

Conferencia del ministro

Negro sobre caída de Marset: "Es un duro golpe al narcotráfico de toda la región, estamos contentos"

El ministro del Interior Carlos Negro expresó que tienen "la certeza policial de la participación de Marset en distintos hechos ocurridos" en Uruguay.

Ministro del Interior Carlos Negro.

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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro del Interior, Carlos Negro, realizó una conferencia de prensa este viernes en la que celebró la detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra y remarcó que fue posible gracias a la información compartida por los países de la región.

El intercambio de información internacional fue clave para la ubicación y detención de Marset”, dijo el ministro, y contó que el 26 de febrero se reunió en Chile con su par de Bolivia y allí intercambió información de “operaciones e investigaciones” sobre Marset en Uruguay. “Es un duro golpe al narcotráfico de toda la región. Estamos contentos”, valoró Negro.

Investigaciones sobre Marset en Uruguay

Tenemos la certeza policial de la participación de Marset en distintos hechos ocurridos en el país, no tan lejanos. Sabemos de la participación de Marset en varios hechos que han sido públicos en la prensa”, dijo el secretario de Estado consultado sobre sus operaciones locales. El ministro aclaró que no podía dar información de las investigaciones en curso sobre Marset en Uruguay porque "está en manos de la Fiscalía".

Estas investigaciones no son solamente sobre el ataque que sufrió en setiembre del pasado la fiscal de Corte Mónica Ferrero.

Sobre la estructura de Marset en Uruguay, Negro recalcó las capturas realizadas meses de dos pesados delincuentes uruguayos: como Luis Alberto "el Betito" Suárez y Luis Fernando "el Flaco" Fernández Albín.

La comunicación de Orsi con el presidente de Bolivia

Por su parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, al ser consultado por la caída del narcotraficante uruguayo esta madrugada, manifestó que habló esta mañana con su par boliviano, Rodrigo Paz, y reconoció la cooperación internacional que permitió la captura de Marset en Bolivia.

Asimismo, tras su comunicación con el presidente boliviano, Orsi explicó que “Bolivia debió superar cosas internas que no permitían su captura rápida”, en relación a las fuerzas de seguridad que hasta hace poco tiempo protegían al narcotraficante.

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