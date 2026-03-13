El ministro del Interior, Carlos Negro, realizó una conferencia de prensa este viernes en la que celebró la detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra y remarcó que fue posible gracias a la información compartida por los países de la región.
Conferencia del ministro
Negro sobre caída de Marset: "Es un duro golpe al narcotráfico de toda la región, estamos contentos"
El ministro del Interior Carlos Negro expresó que tienen "la certeza policial de la participación de Marset en distintos hechos ocurridos" en Uruguay.