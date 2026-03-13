Negro sobre caída de Marset: "Es un duro golpe al narcotráfico de toda la región, estamos contentos"

Estas investigaciones no son solamente sobre el ataque que sufrió en setiembre del pasado la fiscal de Corte Mónica Ferrero.

Sobre la estructura de Marset en Uruguay, Negro recalcó las capturas realizadas meses de dos pesados delincuentes uruguayos: como Luis Alberto "el Betito" Suárez y Luis Fernando "el Flaco" Fernández Albín.

La comunicación de Orsi con el presidente de Bolivia

Por su parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, al ser consultado por la caída del narcotraficante uruguayo esta madrugada, manifestó que habló esta mañana con su par boliviano, Rodrigo Paz, y reconoció la cooperación internacional que permitió la captura de Marset en Bolivia.

Asimismo, tras su comunicación con el presidente boliviano, Orsi explicó que “Bolivia debió superar cosas internas que no permitían su captura rápida”, en relación a las fuerzas de seguridad que hasta hace poco tiempo protegían al narcotraficante.