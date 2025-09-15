"No jugamos al empate": Carrera le respondió a Viera

Vivienda, infancia y educación como ejes

Si bien reconoció que el Plan Nacional de Vivienda constituye “una de las virtudes del presupuesto”, Carrera destacó que no se trata de la única.

“El presupuesto tiene muchas virtudes, muchas cosas buenas. Entre ellas, priorizar a la infancia y la adolescencia, con programas como el bono escolar, las becas Butiá y la iniciativa ‘Crece desde el pie’, que apunta a garantizar condiciones dignas para los niños desde su nacimiento”, subrayó.

En su intervención, el frenteamplista puso énfasis en la importancia de invertir en los primeros años de vida. “Está comprobado que cada dólar invertido de 0 a 3 años tiene un retorno social enorme, más salud, más habilidades, menos problemas de seguridad. Ese es el camino”, afirmó.

Además, valoró el incremento en las becas Butiá, que pasaron de 14.000 a 75.000, como una herramienta concreta para combatir la deserción en la educación media.

Críticas al pasado reciente

Carrera también apuntó contra las decisiones del gobierno anterior durante la pandemia. “Una de las primeras medidas de Tabaré Viera y sus socios fue el decreto 90/2020, que recortó 15% de todos los presupuestos. Nosotros, en cambio, apostamos a sostener y ampliar las políticas públicas”, señaló.

El exsenador concluyó que el actual presupuesto, cercano a los 11.000 millones de dólares, busca equilibrar responsabilidad fiscal con inversión social y desarrollo. “Es un presupuesto para la gente, para el interior, para generar trabajo de calidad y asegurar derechos”, resumió.