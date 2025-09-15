"No jugamos al empate": Carrera le respondió a Viera

El debate en torno al presupuesto nacional 2025-2029 tuvo este fin de semana un nuevo capítulo con el cruce entre el exsenador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Charles Carrera, y el senador colorado Tabaré Viera.
Viera había señalado en el programa “La Mañana del Nuevo Ritmo” de Radio Rivera que “el gobierno se jugó al empate” al presentar el proyecto presupuestal. Sin embargo, Carrera rechazó esa visión y aseguró que la administración frenteamplista heredó un déficit mucho mayor al informado por la anterior coalición.
“Recibimos un país con un déficit de 4,2% y no del 2,8% que nos habían dicho. Eso significa 1.200 millones de dólares que no se informaron”, sostuvo Carrera en la misma emisora. “Entonces no jugamos al empate, lo que hicimos fue asegurar las políticas públicas y priorizar cosas importantísimas”, agregó.
Vivienda, infancia y educación como ejes
Si bien reconoció que el Plan Nacional de Vivienda constituye “una de las virtudes del presupuesto”, Carrera destacó que no se trata de la única.
“El presupuesto tiene muchas virtudes, muchas cosas buenas. Entre ellas, priorizar a la infancia y la adolescencia, con programas como el bono escolar, las becas Butiá y la iniciativa ‘Crece desde el pie’, que apunta a garantizar condiciones dignas para los niños desde su nacimiento”, subrayó.
En su intervención, el frenteamplista puso énfasis en la importancia de invertir en los primeros años de vida. “Está comprobado que cada dólar invertido de 0 a 3 años tiene un retorno social enorme, más salud, más habilidades, menos problemas de seguridad. Ese es el camino”, afirmó.
Además, valoró el incremento en las becas Butiá, que pasaron de 14.000 a 75.000, como una herramienta concreta para combatir la deserción en la educación media.
Críticas al pasado reciente
Carrera también apuntó contra las decisiones del gobierno anterior durante la pandemia. “Una de las primeras medidas de Tabaré Viera y sus socios fue el decreto 90/2020, que recortó 15% de todos los presupuestos. Nosotros, en cambio, apostamos a sostener y ampliar las políticas públicas”, señaló.
El exsenador concluyó que el actual presupuesto, cercano a los 11.000 millones de dólares, busca equilibrar responsabilidad fiscal con inversión social y desarrollo. “Es un presupuesto para la gente, para el interior, para generar trabajo de calidad y asegurar derechos”, resumió.