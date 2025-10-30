La fiscal de Corte y procuradora general de la Nación subrogante, Mónica Ferrero, compareció ante la comisión del Senado donde se está discutiendo el Presupuesto quinquenal. Es la primera aparición pública de Ferrero luego del atentado que sufrió en su casa personal el 28 de setiembre.
Todos en peligro
"No me mataron por 15 centímetros", dijo Mónica Ferrero en comisión del Senado
La fiscal de Corte Mónica Ferrero sostuvo que en Uruguay no se dimensiona el poder de las bandas narcos y cómo pueden atacar.