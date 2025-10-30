Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Mónica Ferrero |

Todos en peligro

"No me mataron por 15 centímetros", dijo Mónica Ferrero en comisión del Senado

La fiscal de Corte Mónica Ferrero sostuvo que en Uruguay no se dimensiona el poder de las bandas narcos y cómo pueden atacar.

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La fiscal de Corte y procuradora general de la Nación subrogante, Mónica Ferrero, compareció ante la comisión del Senado donde se está discutiendo el Presupuesto quinquenal. Es la primera aparición pública de Ferrero luego del atentado que sufrió en su casa personal el 28 de setiembre.

En su comparecencia ante los senadores relató el episodio que vivió cuando atentaron su hogar con una granada de especial potencia y tiros de arma de fuego. “No me mataron por 15 centímetros”, dijo Ferrero ante los senadores narrando que parte de las esquirlas de la granada se expandió hasta donde estaba descansando.

Todos expuestos al narcotráfico

La fiscal advirtió sobre la compleja situación que está viviendo el país con el crimen organizado y dijo que esto que le pasó a ella, puede pasarle en cualquier momento “a alguno de los políticos”. Más aún, agregó que los periodistas que están en la cobertura diaria están expuestos a sufrir un atentado como el que vivió ella.

Dijo incluso que no descarta que en Uruguay pueda ocurrir algo similar a lo que está pasando en estos momentos en Brasil, aunque en otra dimensión.

La fiscal señaló que no le desea a nadie lo que le tocó vivir en el atentado, y sostuvo que en Uruguay no se dimensiona el poder de las bandas narcos y cómo pueden atacar.

Ferrero aclaró que los grupos delictivos no van a ir a atacar a la Policía y que ya están metidos en otros ámbitos. En ese marco fue que detalló que lo que le pasó a ella puede pasarle mañana “a un político o a un periodista”.

La investigación, que tiene varios detenidos y apunta a Sebastián Marset como autor intelectual, continúa en curso. La Justicia ya imputó a varios sospechosos por su participación tanto en el ataque como en las tareas de inteligencia previas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar