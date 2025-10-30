"No me mataron por 15 centímetros", dijo Mónica Ferrero en comisión del Senado

Dijo incluso que no descarta que en Uruguay pueda ocurrir algo similar a lo que está pasando en estos momentos en Brasil, aunque en otra dimensión.

La fiscal señaló que no le desea a nadie lo que le tocó vivir en el atentado, y sostuvo que en Uruguay no se dimensiona el poder de las bandas narcos y cómo pueden atacar.

Ferrero aclaró que los grupos delictivos no van a ir a atacar a la Policía y que ya están metidos en otros ámbitos. En ese marco fue que detalló que lo que le pasó a ella puede pasarle mañana “a un político o a un periodista”.

La investigación, que tiene varios detenidos y apunta a Sebastián Marset como autor intelectual, continúa en curso. La Justicia ya imputó a varios sospechosos por su participación tanto en el ataque como en las tareas de inteligencia previas.