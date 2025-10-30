¿Qué lugar ocupa Mario Bergara en el ranking de los alcaldes de Sudamérica?

Alcaldes con menor aprobación

En el extremo opuesto del ranking, los alcaldes con menor aprobación son Renzo Reggiardo, de Lima (Perú), con apenas 14,2% de imagen positiva; Luis Bello, de Asunción (Paraguay), con 14,7%; e Iván Arias, de La Paz (Bolivia), con 18,5%.

El informe también destaca las variaciones mensuales en la valoración de los líderes municipales. En octubre, el dirigente que más creció fue Jorge Macri, con un incremento de 2,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior, mientras que el mayor descenso correspondió a Mario Desbordes, alcalde de Santiago de Chile, cuya aprobación cayó 2,1 puntos.

Imagen de los directores de la Intendencia de Montevideo

A nivel local, la encuesta midió además la imagen de los principales directores de la Intendencia de Montevideo, mostrando un panorama heterogéneo. En el tope se ubicaron Graciela Villar (Desarrollo Social), con 36,3%; Silvia Nane (Desarrollo Sostenible), con 36,0%; y Leonardo Herou (Desarrollo Ambiental), con 31,4%. En el extremo inferior aparecen Laura Tabárez (Recursos Financieros), con 13,3%; Camilo Benítez (Desarrollo Económico), con 14,6%; y Viviana Repetto (Secretaría General), con 15,7%.

En cuanto a la evolución interna, Patricia Roland, directora de Desarrollo Urbano, fue la que registró el mayor aumento de imagen, con 3,8 puntos porcentuales más que en septiembre, mientras que Débora Quiring, directora de Cultura, fue la que sufrió la mayor caída, con 2,8 puntos menos.

La evaluación de CB Consultora reafirma el buen posicionamiento de Bergara dentro y fuera del país y consolida su figura como uno de los intendentes con mayor respaldo ciudadano en la región, lo que marca un punto alto para la gestión montevideana en el contexto sudamericano.