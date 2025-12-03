Oddone se reunió con la OCDE por posible inclusión de Uruguay al organismo

¿Qué es la OCDE?

La OCDE es una institución internacional de “análisis y buenas prácticas en políticas públicas”, que tiene la misión de establecer “sociedades más fuertes, justas y limpias, contribuyendo a la formulación de mejores políticas para una vida mejor”.

En esta gira por Europa, el ministro de Economía mantuvo reuniones con autoridades del Gobierno español en el Palacio de la Moncloa, con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, participó de la Tribuna de la Casa de América, disertó en la Cámara de Comercio de Madrid y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Además, dio una conferencia en la Universidad de Barcelona y tuvo una reunión bilateral con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa Roca.