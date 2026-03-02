Oficialismo sale al cruce del documento elaborado del Partido Nacional y Lacalle Pou

Entre los puntos que enumera el documento, está el proyecto Neptuno, sobre el que el gobierno actual dio marcha atrás para optar por Casupá. También habla de "la lógica del borrador permanente" respecto a la ley de medios, de decisiones en materia de educación, la recisión con Cardama, la fijación del precio del combustible, entre otros.

La reacción del oficialismo

Las manifestaciones del Partido Nacional y Lacalle Pou llevaron a la reacción del oficialismo. El senador del FA, Eduardo Brenta escribió en su cuenta de X: "Muy cierta la opinión del ex presidente Luis Lacalle Pou. 1. Contratar un astillero sin antecedentes en la fabricación de OPV, "AFECTA LA REPUTACIÓN DEL PAÍS".

2. Aceptar una oferta por el precio y la celeridad en la entrega, que luego tarda 11 meses en construir una garantía, "afecta la reputación del país".

3. Aceptar garantías falsas que rechazaron, entre otros, el BSE, Abitab, etc..., "afecta la reputación del país".

4. Argumentar para la compra la celeridad de la entrega y el informe de Bureau Veritas que afirma que la primera patrullera está al 40% de su construcción, "afecta la reputación del país".

5. Desestimar una licitación pública y contactar hasta por WhatsApp a algunas empresas para mejorar la oferta, fuera de toda norma, "afecta la reputación del país".

6. que la garantía de Redbridge no se corresponde con el contrato, "afecta la reputación del país".

Comienza el trabajo de la Comisión Especial de la Asamblea Genera. Cuando llegue el momento, con el mayor respeto, esperamos contar con su opinión y sus explicaciones. Ud. asumió públicamente la responsabilidad de lo actuado en su Gobierno; es tiempo de reafirmarlo ante el Parlamento y ante la ciudadanía. La democracia que orgullosamente defendemos exige claridad, responsabilidad y transparencia", sentenció el legislador.

Otro que le respondió al expresidente fue el ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía. En la misma red social escribió: "Construir es proponer bonos y becas escolares para más estudiantes que precisan. Construir es dar por primera vez recursos a los teatros y a los museos. Construir es generar una gran temporada del Sodre. Construir es crear un nuevo decreto que regula a las Universidades Privadas y Pública. Destruir es dejar un déficit de más de 300 millones de pesos en el MEC y frágil toda la estructura ministerial".