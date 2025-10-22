Oficialismo y oposición se cruzan por el presupuesto votado en Diputados

La diputada dijo que explicaron a la Mesa Política del FA cuál fue el punto de partida presupuestal, la situación de restricción fiscal, y que “sin embargo, a pesar de eso, este no fue un presupuesto de ajuste sobre los trabajadores”. En ese sentido, aseguró que “los ingresos están planteados sin lugar a dudas a partir del capital, a partir de aquellos que más tienen”.

“Nuestro resumen es positivo, nuestro resumen entiende que se consolida una bancada muy joven y, al mismo tiempo, se consolida también un relacionamiento con los diferentes partidos políticos, que nos va a ayudar a construir hacia el futuro”, concluyó.

Presupuesto "medio pelo" para los blancos

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, cuestionó este martes el proyecto de ley de presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados con votos de legisladores nacionalistas.

"Es un presupuesto medio pelo, como el gobierno, en modo avión, sin mucha innovación, restrictivo, sin muchas ideas nuevas y en algunas cosas con ideas complicadas, que algunas logramos frenar en Diputados y algunas salieron, como el tema de los impuestos nuevos", afirmó.

Delgado se reunió con el presidente de la Agrupación Parlamentaria y con algunos legisladores para intercambiar información sobre la discusión parlamentaria. Afirmó que "hay poco margen para trabajar" y expresó la voluntad de reasignar recursos en temas que quedaron pendientes. Destacó las reasignaciones a UTEC, Udelar, Jutep, Poder Judicial, ANEP y Fuerzas Armadas logradas en Diputados.